En-Nesyri'nin gol serisi Fenerbahçe'yi zirveye taşıyor
Fenerbahçe'nin yıldızı en-nesyri, Kasımpaşa karşısında iki gol atarak süper lig'de son 8 maçında 12. golüne ulaştı ve takımına zaferi getirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 21:23, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 21:30
Fenerbahçe'de En-Nesyri, Süper Lig'de son 8 maçında 12. golüne ulaştı. Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaştı.
Kasımpaşa Maçında En-Nesyri'den İki Gol
Kasımpaşa maçında 21. dakikada takımını öne geçiren Youssef En-Nesyri, 71. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.
En-Nesyri'nin 12. Golü
En-Nesyri, Kasımpaşa karşısında attığı iki golle Süper Lig'de son 8 maçında 12. golüne ulaştı.Mücadele, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.