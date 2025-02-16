En-Nesyri'nin gol serisi Fenerbahçe'yi zirveye taşıyor

Kasımpaşa maçında 21. dakikada takımını öne geçiren Youssef En-Nesyri, 71. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.

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