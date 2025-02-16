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En-Nesyri'nin gol serisi Fenerbahçe'yi zirveye taşıyor

Fenerbahçe'nin yıldızı en-nesyri, Kasımpaşa karşısında iki gol atarak süper lig'de son 8 maçında 12. golüne ulaştı ve takımına zaferi getirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 21:23, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 21:30
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En-Nesyri'nin gol serisi Fenerbahçe'yi zirveye taşıyor

Fenerbahçe'de En-Nesyri, Süper Lig'de son 8 maçında 12. golüne ulaştı. Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaştı.

Kasımpaşa Maçında En-Nesyri'den İki Gol

Kasımpaşa maçında 21. dakikada takımını öne geçiren Youssef En-Nesyri, 71. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.

En-Nesyri'nin 12. Golü

En-Nesyri, Kasımpaşa karşısında attığı iki golle Süper Lig'de son 8 maçında 12. golüne ulaştı.Mücadele, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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