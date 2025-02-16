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Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçı öncesi prim açıklaması

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamada, özel bir prim uygulaması yapılmayacağını ve sezon başındaki şartların geçerli olduğunu duyurdu.

Haber Giriş : 16 Şubat 2025 21:26, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 21:28
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Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçı öncesi prim açıklaması

Süper Lig'in 24. haftasında pazartesi günü kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Çaykur Rizespor'dan prim açıklaması geldi.Basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır imzasıyla yayınlanan metinde primin Galatasaray maçına özel olmadığı vurgulandı.

"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA OLDUĞU GİBİ..."

Açıklamada, "Galatasaray maçında sezon başında belirlenen şartlarda, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi prim uygulaması yapılacaktır." denildi.Yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın karşılaşacağımız Galatasaray maçında sezon başında belirlenen şartlarda, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi prim uygulaması yapılacaktır.Bazı sosyal medya hesaplarında, Kulüp Başkanımız İbrahim Turgut tarafından Galatasaray maçına özel prim uygulanacağı iddia edilmektedir. Bahse konu mücadele ile ilgili özel prim uygulaması söz konusu değildir.Kulüp Başkanımız İbrahim Turgut öncülüğünde yönetim kurulumuz tarafından geçtiğimiz yıldan itibaren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına özel prim belirlenmekte ve uygulamaya konulmaktadır. Bu sezonda da bahse konu üç takım ile yapılan mücadeleye özgü prim ve bilet satışı sezon başında belirlenmiş ve uygulanmaktadır.Bahse konu mücadele ile ilgili özel prim açıklamaları gerçeği yansıtmadığı gibi kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlarda bulunan kişilerin tespiti ile birlikte yasal haklarımız saklı tutulmaktadır.


Takımın Hazırlıkları

Takımımız bütün hazırlıklarını tamamlamış ve kampa girmiştir. Zorlu lig yarışında alt sıralardan uzaklaşmak ve üst sıralara tutunmak adına kazanmak zorunda olduğumuz zor bir mücadeleye çıkacağız. Bu mücadele öncesinde sarı kart cezalısı Dal Varesanovic ve Samet Akaydin ile birlikte sakatlığı henüz tam olarak geçmeyen Eray Korkmaz dışında eksik oyuncumuz bulunmamaktadır.

Taraftar Desteği

Taraftarımızdan ilk düdükten son düdüğe kadar takımlarını desteklemelerini bekliyoruz. Her ne şartta olursa olsun taraftarımızın desteği ile kazanmak adına sahada sonuna kadar mücadele edeceğiz."

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