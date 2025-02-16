Üniversite öğrencisi tüfek kazasında hayatını kaybetti
Kastamonu'da, iddiaya göre, tüfeğin kazara ateş alması sonucu üniversite öğrencisi Furkan Çörekçi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 22:13, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 22:14
Kastamonu'da iddiaya göre tüfeğin kazara ateş alması sonucu üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
Üniversite Öğrencisi Furkan Çörekçi'nin Talihsiz Kaybı
İddiaya göre, Ahmetbey köyünde Furkan Çörekçi'nin (22) evde eline aldığı tüfek kazara ateş aldı. Çörekçi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kastamonu Üniversitesi'nden Taziye Mesajı
Kastamonu Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada,
Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğrencisi Furkan Çörekçi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.
ifadelerine yer verildi.