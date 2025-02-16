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Denizli'de kamyonette 448 bin doz uyuşturucu yakalandı

Denizli'de polis ekipleri, bir kamyonette kapı döşemesine gizlenmiş 448 bin doz sentetik uyuşturucu ele geçirdi ve zanlıyı tutukladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 22:31, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 22:32
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Denizli'de kamyonette 448 bin doz uyuşturucu yakalandı

Denizli'de Kamyonette Gizlenmiş Uyuşturucu OperasyonuDenizli'de bir kamyonetin kapı döşemesine gizlenmiş 448 bin doz sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten Yapılan Açıklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Teknik ve Fiziki Takip Sonucu


  • Açık kasa kamyonet tespit edildi ve durduruldu.
  • Araçta yapılan aramada, kapı döşemesine gizlenmiş halde kağıda emdirilmiş 70 parça halinde 448 bin doz sentetik uyuşturucu bulundu.
  • Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.


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