Denizli'de kamyonette 448 bin doz uyuşturucu yakalandı

Denizli'de Kamyonette Gizlenmiş Uyuşturucu Operasyonu Denizli'de bir kamyonetin kapı döşemesine gizlenmiş 448 bin doz sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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