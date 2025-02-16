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Kayseri Ali Dağı'nda mahsur kalan gençler kurtarıldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde Ali Dağı'na çıkan dört genç, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. AFAD ekipleri gençleri 2 saatlik çalışma sonrası kurtardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 22:44, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 22:46
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Kayseri Ali Dağı'nda mahsur kalan gençler kurtarıldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı'na çıkan ikisi kardeş dört genç mahsur kaldı. AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu donmak üzereyken kurtarılan dört genç, ailelerine teslim edildi.

Gençler Ali Dağı'nda Mahsur Kaldı

Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra yürüyüş için 2000 rakımlı Ali Dağı'na çıkan Enes Y., Muhammed A., Yusuf A. ile Muhammed Ali A., yaklaşık yarım metre kar kalınlığı bulunan zirvede mahsur kaldı.

AFAD Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Gençlerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. 8x8 amfibik araç ile gençlerin bulunduğu zirveye hareket eden AFAD ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu donmak üzere olan gençlere ulaştı. Gençler, yapılan ilk müdahalenin ardından Talas Belediyesi'ne ait Ali Dağı 360 Kafe'ye getirilerek ısınmaları sağlandı.

Kurtarılan Gençlerden Teşekkür

Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden Enes Y.,

"Ali Dağı'na çıktık saat 15.30 gibi, geri inemedik. AFAD ekipleri bizi kurtardı, çok teşekkür ederiz"

dedi.

Gençlerin Sağlık Durumu İyi

Gençlerin herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.

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