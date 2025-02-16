Şanlıurfa'da asansör kazası: aynı aileden 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen asansör kazasında, aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Rahime O. (58), Rahime O. (40), Şemanur O. (20), M.A.O. (5) ve M.S.O. (9) asansöre bindiklerinde, asansör 5'inci kattan zemine düştü.

Olay Yeri ve Müdahale Süreci

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından asansörden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma Süreci

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.