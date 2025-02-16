Şanlıurfa'da asansör kazası: aynı aileden 5 yaralı
Şanlıurfa viranşehir'de bir apartmanın asansörü düştü, aynı aileden 5 kişi yaralandı. olay yerine ekipler sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 23:24, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 23:25
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen asansör kazasında, aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Rahime O. (58), Rahime O. (40), Şemanur O. (20), M.A.O. (5) ve M.S.O. (9) asansöre bindiklerinde, asansör 5'inci kattan zemine düştü.
Olay Yeri ve Müdahale Süreci
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından asansörden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Soruşturma Süreci
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.