Düğün salonu önünde silahlı kavga: 3 yaralı

Diyarbakır'da bir düğün salonunun önünde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Bağlar İlçesi'nde Kavga Çıktı

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde, bir düğün salonunun önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayda 3 Kişi Yaralandı

Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.