Düğün salonu önünde silahlı kavga: 3 yaralı
Diyarbakir bağlar'da, düğün salonu önünde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 23:50, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 23:51
Diyarbakır'da bir düğün salonunun önünde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Bağlar İlçesi'nde Kavga Çıktı
Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde, bir düğün salonunun önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Olayda 3 Kişi Yaralandı
Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.