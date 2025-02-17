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17 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları

17 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 00:01, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 00:03
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17 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Altes Veliaht Prensi Akishino ile görüşecek, "Orta Doğu'da Barış Perspektifi ve Türkiye" başlıklı konferansta konuşacak.

(Tokyo)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek ve Gelecek Partisine ziyarette bulunacak.

(Ankara/12.00/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yeteneğe Dayalı Kalkınma temasıyla düzenlenecek 3. İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'na katılacak.

(İstanbul/09.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nı ve ocak ayına yönelik tarım ürünleri fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin ticari gayrimenkul fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Bilim İletişimi Ofisi Üniversiteler Buluşması'na katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 24. haftası, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçıyla tamamlanacak.

(Rize/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 25. haftası; Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor, Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor ve Sakaryaspor-MKE Ankaragücü maçlarıyla sona erecek.

(Balıkesir/14.00/Adana/17.00/İstanbul/Sakarya/20.00)

3- A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan maçları öncesi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde medya günü düzenlenecek.

(İstanbul/16.45)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası, BOTAŞ-Emlak Konut müsabakasıyla tamamlanacak.

(Ankara/18.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftası, Kırşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla sona erecek.

(Kırşehir/14.00/Ankara/20.00)

6- Amerikan Basketbol Ligi'nin yıldızlarını bir araya getiren 74'üncü NBA All-Star maçı, Kaliforniya eyaletindeki Chase Center'da yapılacak.

(San Fransisco/04.00)

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