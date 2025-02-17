17 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları.

3- A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan maçları öncesi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde medya günü düzenlenecek.

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek ve Gelecek Partisine ziyarette bulunacak.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Altes Veliaht Prensi Akishino ile görüşecek, "Orta Doğu'da Barış Perspektifi ve Türkiye" başlıklı konferansta konuşacak.

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