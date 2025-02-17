Ağır ticari araç üretiminde büyük düşüş: Yıllık kayıp %51

Geçen yılın aynı dönemine oranla %1 artış yaşayan otomobil üretimi 67 bin 795 adede ulaşırken ticari araç grubunda üretim %9, ağır ticari araç grubunda %51 ve hafif ticari araç grubunda ise %3 gerileme yaşandı.

Otomotiv İhracatındaki Artışlar

Toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 4, otomobil ihracatı ise yüzde 7 artış gösterdi. 2025'in Ocak ayında toplam otomotiv pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 70 bin 412 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 13'lük gerilemeyle 55 bin 944 adede ulaştı.