Muharrem İnce Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek

Yarın Silivri Cezaevi'nde Sayın Ümit Özdağ'ı ziyaret edeceğim. Kendisinin bir mesajı olursa sizlerle paylaşacağım. https://t.co/bZucFdkZi6

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