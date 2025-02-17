Muharrem İnce Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 07:25, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 07:26
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce X hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsacılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı yarın Silivri Cezaevi'nde ziyaret edeceğini duyurdu.
Yarın Silivri Cezaevi'nde Sayın Ümit Özdağ'ı ziyaret edeceğim. Kendisinin bir mesajı olursa sizlerle paylaşacağım. https://t.co/bZucFdkZi6Muharrem İNCE (@vekilince) February 16, 2025