Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için kar alarmı

İstanbul ve Ankara için kar uyarısı yapıldı! Yeni kar dalgası İstanbul ve Ankara dahil birçok ili etkileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Samsun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar

Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Çığ Tehlikesi ile Buzlanma ve Don Olayı Uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

İstanbul Dahil 8 İl İçin Sarı Kodlu Alarm

Bursa

Edirne

İstanbul

Kırklareli

Kocaeli

Sakarya

Tekirdağ

Yalova

Bu iller için sarı kodlu uyarı yapıldı. MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların, Marmara'nın kuzey ve doğusu (İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne'nin güneyi, Kırklareli'nin güney ve doğusu) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Zonguldak, Bartın) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Zamanla Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul Valiliği'nden Açıklama

İstanbul Valiliği de yoğun kar yağışı konusunda vatandaşları uyararak şu ifadeleri kullandı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İlimizde hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesi ile birlikte soğuk havanın etkisine girmesi beklenmektedir. İlimizde halen devam eden yağışların; bu geceden itibaren, yarın(Pazartesi günü) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Salı günü de kuvvetli yağışların; 19.02.2025 (Çarşamba) günü karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, 20.02.2025 (Perşembe) ve 21.02.2025 (Cuma) günü aralıklı olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.





İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak?

İstanbul'da beklenen kar yağışında 10 santimetrelik kar yağışını görebilme ihtimali olduğunu belirten Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı yeni açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Pazartesi günü İstanbul'da kuvvetli yağmur var. Marmara bölgesi ve Batı Karadeniz'de kuvvetli. Hatta şehir içerisinde su baskını yapabilecek bir yağmur var yarın. Bugün İstanbul'da çok kuvvetli olmasa da yağmur var. Öğlen saatlerinde Ege bölgesinde yağmur var. Pazartesi günü hava soğumaya başlıyor. İstanbul'da en yüksek sıcaklık bugün 11 derece civarı olacak. Yarın 7-8 dereceye düşecek. Salı günü biraz daha soğuyacak. Anadolu'da Ankara dahil olmak üzere kar yağışı görülecek. Çarşamba günü sıcaklıkların 5 dereceye düşmesiyle İstanbul'da karla karışık yağmur başlayacak. Perşembe günü kar yağışına dönüyor. Kar yağışı perşembe, cuma, cumartesi devam edecek hatta pazar gününe de sarkacakmış gibi geliyor. Şimdiye kadarki kardan farkı biraz daha uzun sürmesi. 3.5 günlük süreçte yağacak.





İstanbul'da Kar İçin Sürücülere Uyarı!

Bu sefer kar birikimi büyük bir ihtimalle özellikle İstanbul'un kuzey ilçelerinde 10 santime kadar çıkacak. Ulaşımı durdurabilir, yaşamı zorlaştırabilir. Perşembeden sonra İstanbul'da dikkat etmek gerekiyor. Kar lastiğiniz, kış lastiğiniz yoksa aracınızla çıkmayacaksınız.

İstanbul'da Okullar Tatil Olur Mu?

İstanbul'da sıcaklık cuma günü sıfır dereceye düşer. Okullar tatil olur mu söylemek zor olur ama sayın Valimiz daha iyi bilirler. Özellikle cuma günü hafta sonu tatilini erkene almakta fayda var gibi görünüyor.

İstanbul'da Kar Ne Zaman Bitiyor?

Bana göre 4'üncü bir kar yağışını İstanbul görebilir. Şubat ayını kış ayı olarak geçiriyoruz. Mart ayında bir kar yağışı daha görülebilir.

İşte Bölgelerimizde Hava Durumu!





Marmara

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE : °C, 15°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

: °C, 15°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı EDİRNE : °C, 9°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

: °C, 9°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İSTANBUL : °C, 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

: °C, 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ: °C, 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR : °C, 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

: °C, 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu DENİZLİ : °C, 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

: °C, 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu İZMİR : °C, 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

: °C, 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı MANİSA: °C, 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

Akdeniz

Parçalı bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Burdur ve Isparta çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA : °C, 19°C - Parçalı bulutlu

: °C, 19°C - Parçalı bulutlu ANTALYA : °C, 18°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu

: °C, 18°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu HATAY : °C, 16°C - Parçalı bulutlu

: °C, 16°C - Parçalı bulutlu MERSİN: °C, 19°C - Parçalı bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA : °C, 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

: °C, 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu ÇANKIRI : °C, 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

: °C, 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu ESKİŞEHİR : °C, 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

: °C, 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu KONYA: °C, 11°C - Parçalı ve çok bulutlu





Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU : °C, 11°C - Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

: °C, 11°C - Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı DÜZCE : °C, 13°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

: °C, 13°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu KASTAMONU : °C, 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

: °C, 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ZONGULDAK: °C, 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA : °C, 13°C - Parçalı ve çok bulutlu

: °C, 13°C - Parçalı ve çok bulutlu ARTVİN : °C, 12°C - Parçalı ve çok bulutlu

: °C, 12°C - Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN : °C, 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

: °C, 11°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu TRABZON: °C, 12°C - Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM : °C, -2°C - Parçalı ve çok bulutlu

: °C, -2°C - Parçalı ve çok bulutlu KARS : °C, 2°C - Parçalı ve çok bulutlu

: °C, 2°C - Parçalı ve çok bulutlu MALATYA : °C, 7°C - Parçalı ve çok bulutlu

: °C, 7°C - Parçalı ve çok bulutlu VAN: °C, 1°C - Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR : °C, 11°C - Parçalı ve az bulutlu

: °C, 11°C - Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP : °C, 12°C - Parçalı ve az bulutlu

: °C, 12°C - Parçalı ve az bulutlu SİİRT : °C, 8°C - Parçalı ve az bulutlu

: °C, 8°C - Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA: °C, 12°C - Parçalı ve az bulutlu



