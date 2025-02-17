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Erdemli'de organize suç örgütüne darbe: 15 tutuklama

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, silah zoruyla senet imzalatmak ve nitelikli yağma suçlarından soruşturma açıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 08:26, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 10:02
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Erdemli'de organize suç örgütüne darbe: 15 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 33 ayrı adrese yönelik "Hücre-12" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Şüphelilere Yönelik Suçlamalar

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin aşağıdaki suçlardan soruşturma başlatıldığını aktardı:

  • Silahlı tehdit
  • Silah zoruyla senet imzalatmak suretiyle yağma
  • Birden fazla kişiyle nitelikli yağma
  • 6136 sayılı kanuna muhalefet
  • Şantaj
  • Kumar oynatmak için yer temin etme
  • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Tutuklama ve Adli Kontrol Kararları

  • 15 şüpheli TUTUKLANDI.
  • 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi.


Operasyon Sonuçları

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 33 ayrı adrese yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

  • Silahlı Tehdit,
  • Silah Zoruyla Senet İmzalatmak Suretiyle Yağma,
  • Birden Fazla Kişiyle Nitelikli Yağma,
  • 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet,
  • Şantaj,
  • Kumar Oynatmak İçin Yer Temin Etme ve
  • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.


Ele Geçirilen Malzemeler


  • 7 adet ruhsatsız tabanca,
  • Muhtelif miktarda uyuşturucu madde,
  • Çok sayıda kesici/delici alet ve dijital materyal ele geçirildi.

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