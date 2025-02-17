Erdemli'de organize suç örgütüne darbe: 15 tutuklama
Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, silah zoruyla senet imzalatmak ve nitelikli yağma suçlarından soruşturma açıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 33 ayrı adrese yönelik "Hücre-12" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.
Mersinde "Kaplanlar" olarak bilinen Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen "HÜCRE-12" operasyonlarında; 22 şüpheli yakalandı.Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 17, 2025
Şüphelilerin;
➡️ 15i TUTUKLANDI.
➡️ 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
🚩 Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Mersin İl. pic.twitter.com/zbGOtQQNQ6
Şüphelilere Yönelik Suçlamalar
Bakan Yerlikaya, şüphelilerin aşağıdaki suçlardan soruşturma başlatıldığını aktardı:
- Silahlı tehdit
- Silah zoruyla senet imzalatmak suretiyle yağma
- Birden fazla kişiyle nitelikli yağma
- 6136 sayılı kanuna muhalefet
- Şantaj
- Kumar oynatmak için yer temin etme
- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
Tutuklama ve Adli Kontrol Kararları
- 15 şüpheli TUTUKLANDI.
- 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Operasyon Sonuçları
Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 33 ayrı adrese yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Silahlı Tehdit,
- Silah Zoruyla Senet İmzalatmak Suretiyle Yağma,
- Birden Fazla Kişiyle Nitelikli Yağma,
- 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet,
- Şantaj,
- Kumar Oynatmak İçin Yer Temin Etme ve
- Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.
Ele Geçirilen Malzemeler
- 7 adet ruhsatsız tabanca,
- Muhtelif miktarda uyuşturucu madde,
- Çok sayıda kesici/delici alet ve dijital materyal ele geçirildi.