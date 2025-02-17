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Çerkezköy'de 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu

Çerkezköy'de bir binada çıkan yangın, asansör boşluğundan yayıldı. Polis ve bekçiler, mahsur kalanları kurtarmak için canlarını tehlikeye attı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 08:35, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 08:31
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Çerkezköy'de 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 03.30 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İzbul Sokak üzerindeki 5 katlı binada meydana geldi. Asansör boşluğundaki elektrik akşamından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevler çatıyı sararken, tüm bina duman altında kaldı.

Binada Mahsur Kaldılar

Yangını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda polis, bekçi, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Büyük paniğin yaşandığı yangında apartmanda yaşayan çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Kahraman Polis ve Bekçiler

Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, kahraman polis ve bekçiler de itfaiye ekipleri gibi canlarını tehlikeye atarak binaya girdi.

  • Ekipler, çocukları ve yaşlıları kucaklarında ve sırtlarında binadan tahliye etti.
  • Bina ekiplerin zamanında ve çabuk müdahalesiyle kısa sürede boşaltıldı.
  • Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla tamamen söndürüldü.

Polis Evine Götürüldüler

Yangın nedeniyle evlerine gidemeyen apartman sakinleri, olay yerine gelen Çerkezköy ilçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel'in talimatıyla Polis Evine götürüldü. Yangınla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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