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Dolar haftanın ilk gününü yükselişle kapattı

Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, günü 36,23 TL'ye yükselerek tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 17:25, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 17:27
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Dolar haftanın ilk gününü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMAPAZARTESİ
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD doları36,216036,217036,230036,2310
Avro38,014038,015037,962037,9630
Sterlin45,670045,680045,640045,6500
İsviçre frangı40,310040,320040,205040,2150
ANKARA
ABD doları36,186036,266036,200036,2800
Avro37,974038,054037,922038,0020
Sterlin45,610045,820045,580045,7900

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