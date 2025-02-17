Dolar haftanın ilk gününü yükselişle kapattı
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, günü 36,23 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 17:25, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 17:27
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|36,2160
|36,2170
|36,2300
|36,2310
|Avro
|38,0140
|38,0150
|37,9620
|37,9630
|Sterlin
|45,6700
|45,6800
|45,6400
|45,6500
|İsviçre frangı
|40,3100
|40,3200
|40,2050
|40,2150
|ANKARA
|ABD doları
|36,1860
|36,2660
|36,2000
|36,2800
|Avro
|37,9740
|38,0540
|37,9220
|38,0020
|Sterlin
|45,6100
|45,8200
|45,5800
|45,7900