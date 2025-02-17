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Ticaret Bakanlığı'ndan 2025'te Fahiş Fiyat Cezaları

ramazan öncesi gıda sektöründeki denetimler sıkılaştı. Ticaret Bakanlığı, 2025 Ocak ayında toplam 144,5 milyon TL ceza uyguladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 10:20, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 10:21
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Ticaret Bakanlığı'ndan 2025'te Fahiş Fiyat Cezaları

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ocak ayında haksız ve fahiş fiyat denetimleri sonucunda 144,5 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ramazan öncesi gıda sektöründe denetimler devam ediyor. Tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında 2025 yılı Ocak ayında 139,2 milyon TL idari para cezası, haksız ve fahiş fiyat denetimleri sonucunda da 144,5 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Denetim Sonuçları ve Uygulanan Cezalar

Açıklamada, 2025 yılı ocak ayında gerçekleştirilen denetimler şu şekilde sıralandı:

"2025 yılı ocak ayında tüketicinin korunması amacıyla gerçekleştirilen fiyat etiketi denetimleri kapsamında toplam 22 bin 818 firma denetlendi, 7 bin 367 firmaya toplam 55,6 milyon TL idari para cezası uygulandı. 2025 yılı Ocak ayında yapılan fiyat etiketi kapsamında 13 bin 123 markette fiyat etiketi denetimi yapılmış olup, aykırılık tespit edilen marketlere 32,5 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Aynı dönemde 6 bin 454 restoran, lokanta, kafe pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerinde yer alan tarife ve fiyat listeleri denetlenmiş olup, 9,7 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. 2025 yılı Ocak ayında tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere aykırı davranılan 25 ayrı dosyada 52,7 milyon TL idari para cezası uygulandı. 2025 yılı Ocak ayında reklam ve haksız ticari uygulamalar karşısında 2 bin 34 firma denetlendi, 188 firmaya 29,3 milyon TL ceza kesildi. Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı başından bu yana, otomotiv, emlak, kuyumculuk sektörlerinde, fahiş fiyat ve diğer hususlara ilişkin olarak toplam 14 bin 583 firma denetledi. Aykırılıklar için 17,8 milyon TL direkt ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca da 126,7 milyon TL idari para cezası uygulandı."


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