Altının gramı 3 bin 368 liradan işlem görüyor

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 3 bin 357 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 3 bin 368 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 640 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 470 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 892 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili adımları varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Bununla birlikte, açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeye devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene toplamda iki faiz indirimine gidebileceği öngörülüyor.

Öte yandan, dolar endeksi haftaya yüzde 0,1 azalışla 106,7 seviyesinden başlarken, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalarda sona yaklaşıldığına yönelik beklentilerin güçlenmesi risk algısının sınırlı da olsa azalmasına yardımcı oluyor.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 900 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 860 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.