Ankara'da Barajlar Alarm Veriyor: Su Seviyesi Kritik

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara barajlarında 16 Şubat'ta yüzde yüzde 18,07 olan aktif kullanılabilir su yüzdesi havadan görüntülendi.

Başkentte Baraj doluluk oranlarında düşüş

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, 16 Şubat'ta Ankara barajlarında aktif kullanılabilir su yüzdesi yüzde 18,07 olarak ölçüldü. Bu oran, havadan görüntülendi.

Barajların Doluluk Oranı

ASKİ Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, başkentin su ihtiyacını karşılayan barajların toplam doluluk oranı yüzde 27,83, aktif doluluk oranı ise yüzde 18,07 olarak kaydedildi.

Geçen Seneye Göre Düşüş Yaşandı

Geçen senenin aynı dönemine göre önemli bir düşüş gözlemleniyor. Şubat 2024'te toplam doluluk oranı yüzde 46,46, aktif doluluk oranı ise yüzde 39,22 seviyesindeydi. Barajların toplam su depolama kapasitesi 1.585.393.000 metreküp olup, 14 Şubat 2025 itibarıyla barajlardaki mevcut su miktarı 441.257.000 metreküp olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı döneminde bu değer 736.614.000 metreküp idi.

Toplam doluluk ve aktif doluluk oranları

Yıllara göre baraj doluluk oranları