Ankara'da Barajlar Alarm Veriyor: Su Seviyesi Kritik
Ankara'da Barajlar Alarm Veriyor: Su Seviyesi Kritik
Ticaret Bakanlığı'ndan 2025'te Fahiş Fiyat Cezaları
Ticaret Bakanlığı'ndan 2025'te Fahiş Fiyat Cezaları
Gazeteciler için istenen cezalar belli oldu!
Gazeteciler için istenen cezalar belli oldu!
Altın fiyatları dolardaki zayıflamayla yükselişte
Altın fiyatları dolardaki zayıflamayla yükselişte
Meclis'te yeni haftada yoğun gündem
Meclis'te yeni haftada yoğun gündem
Uraloğlu: Türksat 6A, Türkiye'nin İlk Yerli Uydusu
Uraloğlu: Türksat 6A, Türkiye'nin İlk Yerli Uydusu
Ticari araç üretiminde gerileme görüldü
Ticari araç üretiminde gerileme görüldü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Ezberler Bozuldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Ezberler Bozuldu
DMM: THK'ya kayyum iddiaları gerçeği yansıtmıyor
DMM: THK'ya kayyum iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Fahrettin Altun'dan The Economist'e eleştiri
Fahrettin Altun'dan The Economist'e eleştiri
Eski kayınpederini öldüren polis memuru tutuklandı
Eski kayınpederini öldüren polis memuru tutuklandı
İki erkeğe rezervasyon iptaline TİHEK'ten yaptırım
İki erkeğe rezervasyon iptaline TİHEK'ten yaptırım
Sağlık Bakanlığı'ndan milletvekilinin sözlerine tepki
Sağlık Bakanlığı'ndan milletvekilinin sözlerine tepki
Hastanede biber gazı ve silah paniği: Doktor tutuklandı
Hastanede biber gazı ve silah paniği: Doktor tutuklandı
Bahçeli: TÜSİAD'ın siyaset mühendisliği art niyetli
Bahçeli: TÜSİAD'ın siyaset mühendisliği art niyetli
TCMB Başkanı: Faiz indirimi sürecinde hazırlıklıyız
TCMB Başkanı: Faiz indirimi sürecinde hazırlıklıyız
Vekilin sağlık çalışanlarına yönelik sözleri eleştirildi
Vekilin sağlık çalışanlarına yönelik sözleri eleştirildi
Şüpheli ölüm: Kaza mı, cinayet mi olduğu araştırılıyor
Şüpheli ölüm: Kaza mı, cinayet mi olduğu araştırılıyor
Turan: Üçlü masa tiyatrosu oynanıyor
Turan: Üçlü masa tiyatrosu oynanıyor
81 ilin bitki rehberi hazırlanıyor
81 ilin bitki rehberi hazırlanıyor
Trabzon-Tiflis hüsran hattı! Seferler iptal edildi
Trabzon-Tiflis hüsran hattı! Seferler iptal edildi
Gerekçeli karar açıklandı: Mührü kırıp otele müşteri almışlar
Gerekçeli karar açıklandı: Mührü kırıp otele müşteri almışlar
AK Partili Elitaş, seçim için tarih verdi
AK Partili Elitaş, seçim için tarih verdi
TMSF'den 'kayyım' açıklaması: Mahkeme kararı olmadan atama olmaz
TMSF'den 'kayyım' açıklaması: Mahkeme kararı olmadan atama olmaz
Maliye, kırmızı et sektörünün devlerini kayıt dışılık takibine aldı
Maliye, kırmızı et sektörünün devlerini kayıt dışılık takibine aldı
SGK, çalışan annelere bakıcı desteğini 510 avroya yükseltti
SGK, çalışan annelere bakıcı desteğini 510 avroya yükseltti
Mahkeme YD kararı vermişti! Mülakatta şimdi ne olacak?
Mahkeme YD kararı vermişti! Mülakatta şimdi ne olacak?
Trafikte makas atmaya yeni yaptırımlar geliyor!
Trafikte makas atmaya yeni yaptırımlar geliyor!
Meclis'te yoğun hafta: Siber güvenlik ve Kartalkaya yangını gündemde!
Meclis'te yoğun hafta: Siber güvenlik ve Kartalkaya yangını gündemde!
Bakanlık denetimleri sıkılaştırdı! Ramazanda fahiş fiyata geçit yok
Bakanlık denetimleri sıkılaştırdı! Ramazanda fahiş fiyata geçit yok
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ankara'da Barajlar Alarm Veriyor: Su Seviyesi Kritik

Ankara barajlarında su seviyesi kritik düzeyde. ASKİ'nin verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 27,83'e düştü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 10:30, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 10:40
Yazdır
Ankara'da Barajlar Alarm Veriyor: Su Seviyesi Kritik

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara barajlarında 16 Şubat'ta yüzde yüzde 18,07 olan aktif kullanılabilir su yüzdesi havadan görüntülendi.

Başkentte Baraj doluluk oranlarında düşüş

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, 16 Şubat'ta Ankara barajlarında aktif kullanılabilir su yüzdesi yüzde 18,07 olarak ölçüldü. Bu oran, havadan görüntülendi.

Barajların Doluluk Oranı

ASKİ Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, başkentin su ihtiyacını karşılayan barajların toplam doluluk oranı yüzde 27,83, aktif doluluk oranı ise yüzde 18,07 olarak kaydedildi.

Geçen Seneye Göre Düşüş Yaşandı

Geçen senenin aynı dönemine göre önemli bir düşüş gözlemleniyor. Şubat 2024'te toplam doluluk oranı yüzde 46,46, aktif doluluk oranı ise yüzde 39,22 seviyesindeydi. Barajların toplam su depolama kapasitesi 1.585.393.000 metreküp olup, 14 Şubat 2025 itibarıyla barajlardaki mevcut su miktarı 441.257.000 metreküp olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı döneminde bu değer 736.614.000 metreküp idi.

Toplam doluluk ve aktif doluluk oranları

Yıllara göre baraj doluluk oranları

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber