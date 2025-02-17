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DEM Parti İmralı heyeti ile Neçirvan Barzani görüşmesi başladı

DEM Parti İmralı heyeti ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani görüşmesi başladı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 10:48, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 10:49
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DEM Parti İmralı heyeti ile Neçirvan Barzani görüşmesi başladı

DEM Parti İmralı Heyeti'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024'te ve 22 Ocak'ta yapılan görüşmeler sonrası başlattığı ziyaretleri devam ediyor.

Heyetin ziyaretler kapsamında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmesi saat 10.00'da başladı.

Heyette İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Asrın Hukuk Bürosu'ndan Özgür Erol ve İbrahim Bilmez, DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu Eşsözcüsü Berdan Öztürk, DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç yer alıyor.

DÜN DE MESUT BARZANİ İLE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

İmralı Heyeti, ziyaretler kapsamında dün Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Görüşme 1 saat 45 dakika sürerken ardından ortak açıklama yapılmadı.

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