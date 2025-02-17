Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ING Türkiye Kupası 2025 Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe Basketbolcamiasını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

2025 Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı mağlup ederek üst üste ikinci, toplamda dokuzuncu kez şampiyonluğa ulaştı.

Basketbol Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Maçı 104 -81 kazanan sarı-lacivertli ekip üst üste 2, toplamda ise 9'uncu kez Türkiye Kupası'nı evine götürmeyi başardı.

Maçın en değerli oyuncusu 22 sayı üreten Nigel Hayes Davis olurken, Fenerbahçe Beko kupayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın elinden aldı.

Özellikle Needham'ın etkili oyunuyla maça hızlı başlayan Beşiktaş'a Fenerbahçe Hall ve Tarık Biberovic'le yanıt verdi ve ilk periyodu sarı-lacivertliler, 27-19 önde kapadı. 2'nci periyotta Fenerbahçe Beko'nun daha etkili savunma yapması ve özellikle Sertaç'la dışarıdan bulduğu isabetli atışlar farkı artırdı ve Fenerbahçe soyunma odasına 58-40 önde gitti.