Yeniden Öğretim Üyeliğine Atamalarda Makale Kabulü Hakkında Önemli Karar!

Dava konusu olayda, Trakya Üniversitesinde görev yapmakta olan doktor öğretim üyesinin ilgili yükseköğretim kurumunun doktor öğretim üyeliğine yeniden atama şartını taşımadığı gerekçesiyle ilişiği kesilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi, adaylar tarafından sunulacak eserlerin yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş şeklinde bir tanımlamaya gidildiği, bu haliyle davacının akademik puanının hesaplanarak ek koşulları taşıyıp taşımadığına dair değerlendirme yapılması gerektiğine hükmederek işlemin iptaline karar verilmiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesi ise, davacının doktor öğretim üyesi kadrosuna 25.02.2016 tarihinde üç yıl süre ile atandığı uyuşmazlığa konu makalesinin ise Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi gereği son atamadan itibaren 3 yıl içerisinde 25.02.2019 tarihine kadar yayımlanması veya yayımlanmak için kabul edilmesi gerekirken, 16.02.2019 tarihinde dergiye ulaştığı ve 12.03.2019 tarihinde yayımlanmak üzere kabul edildiği, bu makaleden elde edilmesi öngörülen puanının, son atamadan itibaren üç yıl içerisinde elde edinildiğinin kabul edilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle, ilgilinin kadrosuyla ilişiğinin kesilmesine dair işlemin hukuka uygun olduğuna hükmetmiştir.

Danıştay 8. Daire Başkanlığı 2022/4249 E. , 2024/5316 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2022/4249

Karar No : 2024/5316

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ... Üniversitesi

VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... gün ve E: ..., K: ...sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda, 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesi kapsamında, doktor öğretim üyesi olarak görev yapan davacının, 07.03.2019 tarihinde sona eren görev süresinin uzatılması istemiyle yaptığı 08.03.2019 tarihli başvurunun, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi'nin 4/c maddesinde kurala bağlanan 25 puanı sağlamadığından bahisle reddine ilişkin Rektörlüğün ... tarih ve ...sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince verilen ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararda; Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterlerinin açıklamalar başlığı altında yer aldığı şekliyle değerlendirmeye tabi tutulacak eserin yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş şeklinde bir tanımlamaya gidildiği, bu haliyle davacının akademik puanının hesaplanarak 2547 sayılı Kanun'un 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşullar ile Yönerge'de belirtilen ek koşulları sağlayıp sağlamadığı yönünde değerlendirilmeye tabi tutulması gerektiğinden, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: İstinaf başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacının, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi'nin 4/c maddesinde kurala bağlanan, son atama dönemi içerisinde 25 puan elde etmiş olma şartını sağlamadığı, uyuşmazlığa konu makalesinin son atama döneminde yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş olması gerektiği, makalenin dergiye ulaşma tarihi esas alınamayacağı, nitekim, ilerleyen süreçte söz konusu makalede intihal yapıldığı iddiası ile yürütülen disiplin soruşturması sonucu, davacının üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : İstemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ ...'IN DÜŞÜNCESİ : Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Dava; Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda, 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesi kapsamında, doktor öğretim üyesi olarak görev yapan davacının, 07.03.2019 tarihinde sona eren görev süresinin uzatılması istemiyle yaptığı 08.03.2019 tarihli başvurunun, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi'nin 4/c maddesinde kurala bağlanan 25 puanı sağlamadığından bahisle reddine ilişkin Rektörlüğün ... tarih ve ... sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

2547 sayılı Kanun'un "Doktor Öğretim Üyesi" başlığını taşıyan 23. maddesinde; "a) Yükseköğretim kurumlarında açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları rektörlükçe ilan edilir. İlan edilen bu kadrolara fakültelerde dekan; diğer birimlerde müdürler, biri o birimin yöneticisi biri de o yükseköğretim kurumunun dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili müdür yönetim kurullarının görüşünü aldıktan sonra önerilerini rektöre sunar. Atama rektör tarafından en çok dört yıl süre ile yapılır. Her atama süresinin sonunda görev kendiliğinden sona erer. Görev süresi sona erenler yeniden atanabilirler.

b) Doktor öğretim üyeliğine atanabilmek için, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak gerekir.

c) Yükseköğretim kurumları, doktor öğretim üyesi kadrosuna atama için Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler." kuralı yer almıştır.

2547 sayılı Kanun'un 23, 25 ve 26. maddelerine dayanılarak ihdas edilen Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi'nin 4/c maddesinde; "Bulunulan Dr. Ögretim üyesi kadrosuna yeniden atanabilmek için Dr. Öğretim Üyeliğine yapılan son atamadan itibaren geçen üç yılda Ek-1' deki puanlama sisteminden Tıp fakültesi için 1/4'ü A grubunda tanımlı faaliyetlerden olmak üzere 25; diğer fakülteler/ yüksekokullar/ Devlet konservatuvarı/ meslek yüksekokulları/ enstitüler için Ek 1'de yer alan yayın ve faaliyetlerden 25 puanı elde etmiş olma şartı aranır." kuralına; 9. maddesinde; "Adayın başvurusunu değerlendirmek üzere usulüne uygun olarak seçilen öğretim üyelerinden kişisel değerlendirme raporu istenir. Bu raporda, adayların 2547 sayılı Kanun'un 23, 25 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşullar ile bu yönergede belirtilen ek koşulları sağlayıp sağlamadıkları açıkça belirtilir. Bu yönergede belirtilen tanımlı puanlama sistemi, tek başına bir değerlendirme unsuru olarak kullanılamaz. Puanlamaya dayalı ön değerlendirme ve yayın koşulunun sağlanmış olması, akademik yükseltme ve atamalarda adaylar için bağlayıcı bir hak oluşturmaz." kuralı yer almıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi gereği, doktor öğretim üyeliği kadrosuna yeniden atanma istemiyle yapılan başvuru üzerine öncelikle ön değerlendirme ve yayın koşulunun sağlanmış olması şartı aranmaktadır. Yeniden doktor öğretim kadrosuna atanmak isteyen öğretim üyesinin, yayın ve faaliyetlerden elde etmesi gereken 25 puanı, son atamadan itibaren üç yıl içerisinde sağlaması gerekmektedir.

Olayda; Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kadrosuna 25.02.2016 tarihinde, 3 yıl süre ile açıktan atanan ve İpsala Meslek Yüksekokulunda görev yapan davacının, son atama tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi'nin 4/c maddesi uyarınca, Yönerge'nin Ek 1 kısmında yer alan yayın ve faaliyetlerden 21 puan elde ettiği konusunda tereddüt bulunmamaktadır.

Buna karşın; davacının ortak yazarlarından olduğu "Ekonomi Tarihinde Avrupa ve Türkiye'de Kadın Çalışanların Ekonomideki Evrimsel Süreci" başlığını taşıyan ve Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisine gönderilen makaleden elde edilen puanın, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi'nin 4/c maddesi kapsamında, son atamadan itibaren geçen üç yıl içerisinde elde edilmiş olarak kabulünün mümkün olup olmadığı, davaya konu uyuşmazlığın temelini teşkil etmektedir.

Anılan makalede, makalenin dergiye ulaşma tarihi 16.02.2019; yayın kabul tarihi 12.03.2019 olarak belirtilmiştir. Dergi'nin Mart 2019 sayısında yayımlanan makalenin, hakemlerden olumlu rapor aldığı Dergi'nin 10.03.2019 tarihli yazısı ile ortaya konulmuş ve 12.03.2019 tarihli işlemle davacıya tebliğ edilmiştir. Davacı tarafından, bu yazının kendisine tebliğ edilmesi üzerine, anılan makalenin yayın dosyasına ilave edilerek, görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin geri alınması istemiyle başvuruda bulunulması sonrası bakılan dava açılmıştır.

Doktor öğretim üyesi kadrosuna, 25.02.2016 tarihinde 3 yıl süre ile atanan davacının, uyuşmazlığa konu makalesinin, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi gereği son atamadan itibaren 3 yıl içerisinde, 25.02.2019 tarihine kadar yayımlanması veya yayımlanmak için kabul edilmesi gerekirken, 16.02.2019 tarihinde dergiye ulaşmakla birlikte, 12.03.2019 tarihinde yayımlanmak üzere kabul edildiği anlaşıldığıdan, bu makaleden elde edilmesi öngörülen puanının, son atamadan itibaren üç yıl içerisinde elde edinildiğinin kabulü mümkün görülmemektedir.

Bu bağlamda; Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesinde yer alan yayın ve faaliyetlerden 25 puanı elde etmiş olma şartının sağlanmamış olması nedeniyle davacının yeniden doktor öğretim üyesi kadrosuna atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan temyiz isteminin kabulüne,

2. ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ...gün ve E: ..., K: ...sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın yukarıda belirtilen Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesine gönderilmesine,

4. Kesin olarak 15/10/2024 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY :

(X)- Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görmediğimden, onanması gerektiği gerekçesiyle aksi yönde oluşan çoğunluk kararına katılmıyorum.