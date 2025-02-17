Türk çayı 1,2 milyon dolar kazandırdı

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu
Adalet Bakanı Tunç'tan The Economist'e sert tepki
Adalet Bakanı Tunç'tan The Economist'e sert tepki
Fahrettin Altun'dan muhalefete sert eleştiri
Fahrettin Altun'dan muhalefete sert eleştiri
Türkiye, 73 yıldır NATO'nun 'güçlü' destekçisi
Türkiye, 73 yıldır NATO'nun 'güçlü' destekçisi
Adıyaman Üniversitesi'nde KDK'nın girişimiyle ders muafiyeti
Adıyaman Üniversitesi'nde KDK'nın girişimiyle ders muafiyeti
TÜİK açıkladı: Türkiye artık daha mutsuz
TÜİK açıkladı: Türkiye artık daha mutsuz
Ankara'da Barajlar Alarm Veriyor: Su Seviyesi Kritik
Ankara'da Barajlar Alarm Veriyor: Su Seviyesi Kritik
Ticaret Bakanlığı'ndan 2025'te Fahiş Fiyat Cezaları
Ticaret Bakanlığı'ndan 2025'te Fahiş Fiyat Cezaları
Gazeteciler için istenen cezalar belli oldu!
Gazeteciler için istenen cezalar belli oldu!
Altın fiyatları dolardaki zayıflamayla yükselişte
Altın fiyatları dolardaki zayıflamayla yükselişte
Meclis'te yeni haftada yoğun gündem
Meclis'te yeni haftada yoğun gündem
Uraloğlu: Türksat 6A, Türkiye'nin İlk Yerli Uydusu
Uraloğlu: Türksat 6A, Türkiye'nin İlk Yerli Uydusu
Ticari araç üretiminde gerileme görüldü
Ticari araç üretiminde gerileme görüldü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Ezberler Bozuldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Ezberler Bozuldu
DMM: THK'ya kayyum iddiaları gerçeği yansıtmıyor
DMM: THK'ya kayyum iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Fahrettin Altun'dan The Economist'e eleştiri
Fahrettin Altun'dan The Economist'e eleştiri
Eski kayınpederini öldüren polis memuru tutuklandı
Eski kayınpederini öldüren polis memuru tutuklandı
İki erkeğe rezervasyon iptaline TİHEK'ten yaptırım
İki erkeğe rezervasyon iptaline TİHEK'ten yaptırım
Sağlık Bakanlığı'ndan milletvekilinin sözlerine tepki
Sağlık Bakanlığı'ndan milletvekilinin sözlerine tepki
Hastanede biber gazı ve silah paniği: Doktor tutuklandı
Hastanede biber gazı ve silah paniği: Doktor tutuklandı
Bahçeli: TÜSİAD'ın siyaset mühendisliği art niyetli
Bahçeli: TÜSİAD'ın siyaset mühendisliği art niyetli
TCMB Başkanı: Faiz indirimi sürecinde hazırlıklıyız
TCMB Başkanı: Faiz indirimi sürecinde hazırlıklıyız
Vekilin sağlık çalışanlarına yönelik sözleri eleştirildi
Vekilin sağlık çalışanlarına yönelik sözleri eleştirildi
Şüpheli ölüm: Kaza mı, cinayet mi olduğu araştırılıyor
Şüpheli ölüm: Kaza mı, cinayet mi olduğu araştırılıyor
Turan: Üçlü masa tiyatrosu oynanıyor
Turan: Üçlü masa tiyatrosu oynanıyor
81 ilin bitki rehberi hazırlanıyor
81 ilin bitki rehberi hazırlanıyor
Trabzon-Tiflis hüsran hattı! Seferler iptal edildi
Trabzon-Tiflis hüsran hattı! Seferler iptal edildi
Gerekçeli karar açıklandı: Mührü kırıp otele müşteri almışlar
Gerekçeli karar açıklandı: Mührü kırıp otele müşteri almışlar
AK Partili Elitaş, seçim için tarih verdi
AK Partili Elitaş, seçim için tarih verdi
TMSF'den 'kayyım' açıklaması: Mahkeme kararı olmadan atama olmaz
TMSF'den 'kayyım' açıklaması: Mahkeme kararı olmadan atama olmaz
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türk çayı 1,2 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den Ocak 2025'te yapılan çay ihracatından sağlanan gelir 1 milyon 267 bin 973 dolara ulaştı. En çok Türk çayı Birleşik Krallık'ta tüketiliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 11:24, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 11:25
Yazdır
Türk çayı 1,2 milyon dolar kazandırdı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, yılın ilk ayında 57 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu dönemde 208 ton çay ihracatından 1 milyon 267 bin 973 dolar kazanç sağlandığına işaret eden Turgut, en fazla dış satımın 276 bin 32 dolarla Birleşik Krallık'a yapıldığını belirtti.

Turgut, Birleşik Krallık'ı 176 bin 802 dolarla Belçika ve 90 bin 216 dolarla Lübnan'ın takip ettiğini aktardı.

"Çay, ülkenin ve bölgenin en önemli ihraç ürünlerinden"

Türk çayının ülkenin ve bölgenin önemli ihraç ürünlerinden biri olduğunu vurgulayan Turgut, "Ülke ihracatımızın 98 ton karşılığı 338 bin 673 dolarlık kısmı Rize'den yapıldı. Bu kapsamda da ülke ihracatının yüzde 27'si Rize'den gerçekleştirilmiş oldu" dedi.

Şaban Turgut, çay ihracatından beklentilerinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, ihracat potansiyelini ve ülke çeşitliliğini artırmak için tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceklerini ifade etti.

Çay ihracatında 2025 yılının çok daha iyi seviyelere gelmesini beklediklerine işaret eden Turgut, bu yönde özveriyle çalıştıklarını kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber