Morgan Stanley'nin 2025 döviz kuru tahminleri güncellendi

Asya'nın küresel gelişmekte olan piyasalar kapsamında düşük performans göstermeye devam edeceğine yer verilen raporda, Türk lirasının en beğenilen varlık olmayı sürdürdüğü aktarıldı.

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