Morgan Stanley'nin 2025 döviz kuru tahminleri güncellendi
Morgan Stanley, 2025 yılı döviz kuru tahminlerini güncelledi. FED'in sadece Haziran ayında faiz indirimi yapması bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 11:37, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 11:38
Morgan Stanley, "2025 Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi" raporunu yayınladı.
ABD Merkez Bankası'nın Faiz İndirimi Beklentileri
Raporda, banka ekonomistlerinin geçen yılki tahminlerinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025'te 3 faiz indirimi beklentisinin öne çıkmasına karşın artık haziran ayında yapılacak faiz indirimiyle yetinileceğinin öngörüldüğü ifade edildi.
Asya Piyasalarının Performansı ve Türk Lirası
Asya'nın küresel gelişmekte olan piyasalar kapsamında düşük performans göstermeye devam edeceğine yer verilen raporda, Türk lirasının en beğenilen varlık olmayı sürdürdüğü aktarıldı.
"Tahminlerimize göre Türk lirası, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olacak"