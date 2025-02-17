Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 12:31, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 12:32
Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında, "Terörü kaynağında yok etmekte azimliyiz, kararlıyız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor." ifadelerine yer verildi.