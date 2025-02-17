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Fahrettin Altun'dan muhalefete sert eleştiri

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik muhalefetin eleştirilerine sert tepki gösterdi ve bu tür söylemlerin sonuç getirmeyeceğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 12:37, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 12:38
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Fahrettin Altun'dan muhalefete sert eleştiri

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, muhalefetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Altun'dan Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin bağımsız yargı organlarına intikal etmiş meselelerde yürüyen hukuki süreçlerin özellikle muhalefet siyasetçileri tarafından devamlı surette Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la bağdaştırılmaya çalışılması, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza atılan büyük bir iftiradır hem de yargı süreçlerini akamete uğratma çabalarıdır.

Millete hizmet anlamında heybesinde bir kırıntı dahi bulunamadığı için önüne gelene iftira atıp hakaret eden, kirli siyasi hesaplarını ve ilişkilerini gizlemek amacıyla türlü hezeyanlarla gündemi meşgul etme çabasını alışkanlık edinen, işini yapmak, şehrine hizmet etmek yerine her gün "Tayyip Erdoğan keşke beni muhatap alsa" diye debelenip duran tipler bilmelidir ki."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İyi Okumalı ve Hatalarından Dönmeliler

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik atılan iftiralarla ilgili de muhalefete şu cevabı verdi:

"Siyasi hayatı ve mücadelesi yarım asra yaklaşan Sayın Cumhurbaşkanımızı bu tip iftiralarla yıpratmaya çalışmak ne size bir şey kazandırır ne de milletimize.
Unutamayacağınız bir ders olarak ayrıca hatırlatmak isteriz ki Milletimiz 2023 seçimlerinde tercihini yapmış, ip gibi dizilip karşısında konumlandığınız Recep Tayyip Erdoğan hepinizi birden sandıkta net bir şekilde mağlup etmiştir.

Kendini millete hizmete adamış ve gece gündüz bu uğurda çalışan bir siyasetçiye, bütün mücadelelerini milletiyle birlikte vermiş bir lidere, Sayın Cumhurbaşkanımıza saçma sapan ithamlar yöneltenlerin önce Recep Tayyip Erdoğan'ı iyice okumalarını, anlamalarını, nihayetinde gerçekleri görüp bu hatalarından dönmelerini tavsiye ediyoruz."

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