Üniversite, Sözlü Sınavda Sıralamayı Bozdu!

Kamuda on dakikalık mülakatların acı sonuçları insanları mutsuz etmeye devam ediyor. Yazılı sınavlarda yüksek puan başarısı sergileyen kişilerin, sözlü aşamada sübjektif sorular ve yanıtlarla sıralama dışı bırakılması kanayan bir yara olmayı sürdürüyor.

Kamu görevlileri devletine güvenmek suretiyle haklarının teslim edilmesini beklerken, her geçen gün aidiyetlerini yitirmenin mutsuzluğuyla işe gidip geliyor.

Bunun ne yazık ki yakın bir örneği Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde yaşanmıştır.

İlgili üniversite tarafından 11-12 Şubat 2025 tarihinde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçları açıklanmıştır.

Sözlü sınav sonuçlarına baktığımızda birçok adayın yazılı sınav notuna kıyasla sözlü sınavda düşük not aldığı ve bu durumdan dolayı sıralamaların değiştiği görülmektedir.

Örneğin, Şef kadrosuna başvuran adaylardan 94,93 yazılı sınav notu olan 64,80 alarak sıralama dışı kalmıştır.

Aslında, 6 Şubat 2023 yılında depremi yaşamış ve halen yaraların sarılmaya devam edildiği Hatay ilimize yakışan sözlü sınavda personelini küstürmek değil, aidiyetini üniversiteye sağlayacak şekilde yazılı sıralamayı bozmamak olacaktır.