Üniversite, Sözlü Sınavda Sıralamayı Bozdu!

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu
Adalet Bakanı Tunç'tan The Economist'e sert tepki
Adalet Bakanı Tunç'tan The Economist'e sert tepki
Fahrettin Altun'dan muhalefete sert eleştiri
Fahrettin Altun'dan muhalefete sert eleştiri
Türkiye, 73 yıldır NATO'nun 'güçlü' destekçisi
Türkiye, 73 yıldır NATO'nun 'güçlü' destekçisi
Adıyaman Üniversitesi'nde KDK'nın girişimiyle ders muafiyeti
Adıyaman Üniversitesi'nde KDK'nın girişimiyle ders muafiyeti
TÜİK açıkladı: Türkiye artık daha mutsuz
TÜİK açıkladı: Türkiye artık daha mutsuz
Ankara'da Barajlar Alarm Veriyor: Su Seviyesi Kritik
Ankara'da Barajlar Alarm Veriyor: Su Seviyesi Kritik
Ticaret Bakanlığı'ndan 2025'te Fahiş Fiyat Cezaları
Ticaret Bakanlığı'ndan 2025'te Fahiş Fiyat Cezaları
Gazeteciler için istenen cezalar belli oldu!
Gazeteciler için istenen cezalar belli oldu!
Altın fiyatları dolardaki zayıflamayla yükselişte
Altın fiyatları dolardaki zayıflamayla yükselişte
Meclis'te yeni haftada yoğun gündem
Meclis'te yeni haftada yoğun gündem
Uraloğlu: Türksat 6A, Türkiye'nin İlk Yerli Uydusu
Uraloğlu: Türksat 6A, Türkiye'nin İlk Yerli Uydusu
Ticari araç üretiminde gerileme görüldü
Ticari araç üretiminde gerileme görüldü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Ezberler Bozuldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Ezberler Bozuldu
DMM: THK'ya kayyum iddiaları gerçeği yansıtmıyor
DMM: THK'ya kayyum iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Fahrettin Altun'dan The Economist'e eleştiri
Fahrettin Altun'dan The Economist'e eleştiri
Eski kayınpederini öldüren polis memuru tutuklandı
Eski kayınpederini öldüren polis memuru tutuklandı
İki erkeğe rezervasyon iptaline TİHEK'ten yaptırım
İki erkeğe rezervasyon iptaline TİHEK'ten yaptırım
Sağlık Bakanlığı'ndan milletvekilinin sözlerine tepki
Sağlık Bakanlığı'ndan milletvekilinin sözlerine tepki
Hastanede biber gazı ve silah paniği: Doktor tutuklandı
Hastanede biber gazı ve silah paniği: Doktor tutuklandı
Bahçeli: TÜSİAD'ın siyaset mühendisliği art niyetli
Bahçeli: TÜSİAD'ın siyaset mühendisliği art niyetli
TCMB Başkanı: Faiz indirimi sürecinde hazırlıklıyız
TCMB Başkanı: Faiz indirimi sürecinde hazırlıklıyız
Vekilin sağlık çalışanlarına yönelik sözleri eleştirildi
Vekilin sağlık çalışanlarına yönelik sözleri eleştirildi
Şüpheli ölüm: Kaza mı, cinayet mi olduğu araştırılıyor
Şüpheli ölüm: Kaza mı, cinayet mi olduğu araştırılıyor
Turan: Üçlü masa tiyatrosu oynanıyor
Turan: Üçlü masa tiyatrosu oynanıyor
81 ilin bitki rehberi hazırlanıyor
81 ilin bitki rehberi hazırlanıyor
Trabzon-Tiflis hüsran hattı! Seferler iptal edildi
Trabzon-Tiflis hüsran hattı! Seferler iptal edildi
Gerekçeli karar açıklandı: Mührü kırıp otele müşteri almışlar
Gerekçeli karar açıklandı: Mührü kırıp otele müşteri almışlar
AK Partili Elitaş, seçim için tarih verdi
AK Partili Elitaş, seçim için tarih verdi
TMSF'den 'kayyım' açıklaması: Mahkeme kararı olmadan atama olmaz
TMSF'den 'kayyım' açıklaması: Mahkeme kararı olmadan atama olmaz
Ana sayfaHaberler Eğitim

Üniversite, Sözlü Sınavda Sıralamayı Bozdu!

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü aşamasında yazılı sıralamasını bozdu!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 14:00, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 13:42
Yazdır
Üniversite, Sözlü Sınavda Sıralamayı Bozdu!

Kamuda on dakikalık mülakatların acı sonuçları insanları mutsuz etmeye devam ediyor. Yazılı sınavlarda yüksek puan başarısı sergileyen kişilerin, sözlü aşamada sübjektif sorular ve yanıtlarla sıralama dışı bırakılması kanayan bir yara olmayı sürdürüyor.

Kamu görevlileri devletine güvenmek suretiyle haklarının teslim edilmesini beklerken, her geçen gün aidiyetlerini yitirmenin mutsuzluğuyla işe gidip geliyor.

Bunun ne yazık ki yakın bir örneği Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde yaşanmıştır.

İlgili üniversite tarafından 11-12 Şubat 2025 tarihinde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçları açıklanmıştır.

Sözlü sınav sonuçlarına baktığımızda birçok adayın yazılı sınav notuna kıyasla sözlü sınavda düşük not aldığı ve bu durumdan dolayı sıralamaların değiştiği görülmektedir.

Örneğin, Şef kadrosuna başvuran adaylardan 94,93 yazılı sınav notu olan 64,80 alarak sıralama dışı kalmıştır.

Aslında, 6 Şubat 2023 yılında depremi yaşamış ve halen yaraların sarılmaya devam edildiği Hatay ilimize yakışan sözlü sınavda personelini küstürmek değil, aidiyetini üniversiteye sağlayacak şekilde yazılı sıralamayı bozmamak olacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber