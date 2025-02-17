Adalet Bakanı Tunç'tan The Economist'e sert tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, The Economist dergisinde yer alan yazıya ilişkin paylaşımda bulundu.

The Economist'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hedef Alması

The Economist'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Tunç şu ifadeleri kullandı:

"The Economist'in, devam eden soruşturmalar üzerinden yalan ve iftiralarla ülkemizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması asla kabul edilemez. Türk yargısı, hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini sürdürmektedir. Ancak Türkiye'ye karşı objektif bir yaklaşım sergilemekten uzak olan bu dergi, ülkemize karşı açık bir karalama kampanyası yürütmektedir.

Türkiye'nin bölgesinde güçlenen rolü, güvenlik politikalarındaki başarısı ve ekonomik büyümesi, birilerini rahatsız etmektedir. Bu tür manipülatif girişimler, ülkemizi hedef alan küresel kumpasların yeni versiyonlarından başka bir şey değildir."

"Daha da güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde dünyada söz sahibi ülkeler arasında olmaya devam edileceğini aktaran Bakan Tunç şu mesajı paylaştı:

"Unutulmamalıdır ki; birilerinin yönlendirdiği, operasyon yapmaya çalıştığı eski Türkiye artık geride kalmıştır. Karanlık odakların hazırladığı bu kirli senaryolara asla boyun eğmeyeceğimizi herkes bilmelidir.

The Economist ve benzeri çevrelerin dezenformasyon kampanyalarına karşı dimdik durmaya, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin desteğiyle dünyada söz sahibi olmaya, daha da güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz."