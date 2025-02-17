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Alacak tartışmasında 2 polis yaralandı: Silahlar patladı

Yalova'nın Altınova ilçesinde iki grup arasında alacak meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada 1 polis sopa darbesiyle, 1 kişi ise bıçakla yaralandı. Polis kavgayı havaya ateş ederek sonlandırdı. O anlar kaydedildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 13:02, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 13:03
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Alacak tartışmasında 2 polis yaralandı: Silahlar patladı

Olay, saat 01.00 sıralarında, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ellerinde sopa ve bıçaklar bulunan grup, gittikleri adreste alacakları olan parayı istedi. Burada taraflar arasındaki çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine yumruk, sopa ve bıçaklarla saldırdı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları, havaya ateş açarak ayırırken, o anlar ise cep telefonuyla görüntülendi. Grupların arasında kalan 1 polis memuru sopa darbeleriyle, 1 kişi ise başından bıçakla yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru, tedavisinin ardından taburcu edildi. Diğer yaralının tedavisi sürerken, 5 kişi de gözaltına alındı.

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