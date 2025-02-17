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Adıyaman'da uyuşturucuya karşı büyük operasyon: 25 gözaltı

Adıyaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adreslere baskın yapıldı ve 25 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 13:19, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 13:12
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Adıyaman'da uyuşturucuya karşı büyük operasyon: 25 gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 25 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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