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Rafine yağ ve margarin sektöründe fiyat garantisi

Trakya Birlik, rafine yağ ve margarin sektörlerinde fiyat istikrarını sağlamak için çalışacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 13:29, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 13:20
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Rafine yağ ve margarin sektöründe fiyat garantisi

Birlikten yapılan açıklamada, zorunlu tüketim ihtiyaçları arasında ilk sırada yer alması ve TÜFE içinde önemli ağırlığa sahip olması nedeniyle gıda fiyatlarındaki artışın kontrol altına alınmasının kritik önem arz ettiği hatırlatıldı.

Enflasyon ve Piyasa İstikrarı

Ekonomi yönetiminin uygulanmakta olduğu politikalar paralelinde yıllık enflasyon seviyesinin peyderpey gerilemekte olduğunun gözlendiği ifade edilen açıklamada, Trakya Birlik'in piyasa yapıcı rolüyle faaliyet gösterdiği bitkisel rafine yağ sektöründe, fiyat istikrarı ve sürdürülebilirliğinin sağlanması adına üretici örgütlerinin piyasayı regüle etme noktasında etkinliklerini artırarak tüketici nezdinde ürün arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasının lüzumlu hale geldiğinin aşikar olduğuna işaret edildi.

Yağ ve Margarin Sektörlerinde Riskler

"Yağ ve margarin, içsel ve dışsal risk faktörü içeren sektörlerin başında"Rafine yağ ve margarin sektörlerinin, jeopolitik ve küresel iklim krizi etkileri, artan ithal girdi bağımlılığı ve döviz kurlarına bağlı değişken maliyet yapısı sebebiyle fiyat istikrarı sağlamanın zor olduğu pek çok içsel ve dışsal risk faktörü içeren sektörlerin başında geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm bu etkenler altında mevcut durum değerlendirildiğinde ülkemizin içinde bulunduğu enflasyonla mücadele sürecine katkıda bulunmak, 2025 yılında milletimiz için enflasyon belasının geride bırakılarak toplum refahının yeniden yükseltilmesi adına, üretimini yaptığımız tüm rafine yağ ve margarin grubu ürünlerde Ramazan Bayramı sonuna kadar herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmeyeceğini, bayram sonrasındaki süreçte de birlik misyonumuz gereği, üreticilerimiz için tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ile milletimiz için güvenli gıdaya istikrarlı fiyat yapısıyla erişiminin sağlanması noktasında en ideal fiyat mekanizmasının tesisi için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz."


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