Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu
Ankara'da deprem kaydedildi. AFAD 13:20'de meydana gelen Yenimahalle merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 13:31, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 13:42
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 13:20'de Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Yenimahalle (Ankara)
Tarih:2025-02-17
Saat:13:20:01 TSİ
Enlem:40.03167 N
Boylam:32.68722 E
Derinlik:11.48 km
Detay:https://t.co/arzYYbEcXz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi