Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu

Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 13:20'de Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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