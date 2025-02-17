Ankara'da sahte içki 54 can aldı
Başkentte sahte içki sebebiyle 54 kişi hayatını kaybetti, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 15:28, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 15:29
Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.
40 kişi yoğun bakımda
Söz konusu raporlara göre, Ankara'da 54 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.