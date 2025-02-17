23 Nisan Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu'nun ilk toplantısı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin, çevrim içi yapılan toplantıda katılımları için öğrencilere teşekkür etti ve görüşlerini önemsediklerini vurguladı.

Toplantıda sunulacak önerilerin mutlaka değerlendirileceğini, kurulun bu amaçla oluşturulduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"MEB olarak yeni bir felsefeyle hareket ediyoruz. Yaptığımız her şeyi muhataplarımızla, ilgili arkadaşlarla konuşuyoruz, öğretmenlerimizle öğrencilerimizle değerlendirmeler yapıyoruz. Mesela geçen hafta bir etkinlik yaptık, Öğrenci Meclisi oluşturduk. 81 ilden temel eğitim ve ortaöğretim düzeyindeki arkadaşlarımızdan oluşan bir Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Danışma Kurulu kurduk. Öğrenci arkadaşlarımızla rutin aralıklarla toplanıp süreçleri konuşacağız. Sizinle de 23 Nisan etkinlikleriyle ilgili taleplerinizi konuşacağız, değerlendireceğiz. Bundan sonra bütün işlerimizi böyle yapacağız."

Tekin, söz konusu toplantının da 23 Nisan haftasındaki etkinlikler kapsamında gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Ne istiyorsunuz? Ne olursa siz mutlu olursunuz? Çünkü bu sizin bayramınız, sizin gününüz. Dolayısıyla görevimiz sizi mutlu etmek, sizi mutlu edecek etkinliklere yer vermek." ifadelerini kullandı.

Milli Egemenlik Haftası'nın dünyada örneği olmayan bir hafta olduğunu vurgulayan Tekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurduktan sonra, Cumhuriyeti gelecek nesillerin de sahiplenebilmesi için Cumhuriyeti ve demokrasiyi koruma görevini çocuklarımıza emanet etti. Biliyorsunuz, 23 Nisan 1920 tarihinde dönemin koşulları gereği itibarıyla da egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğuna dair ulusun, milletin yegane temsilcisi olan TBMM bir karar aldı ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu tanımladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu egemenliği, milletin ulusu kendisini yönetme hakkını ifade eden egemenliği koruma görevini çocuklara verdi. Biz de bu kapsamda demokrasimizi, hukuk devletimizi, milli egemenlik ilkesini korumak için gelecek kuşakların da sahiplenmesi açısından neler yapabileceğimizi sürekli kendimizi geliştirerek analiz ediyoruz. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı olarak üstümüze düşen en büyük görev, siz genç kuşakları millete, milletin iradesine, demokrasiye, hukuk devletine ve milli egemenlik ilkesine sahip çıkacak bireyler olarak yetiştirmektir. Bütün çabamız bu yönde. Öğretmenlerimiz, velilerimizle bütün gündemimizi buna odaklamış durumdayız."

- "Söyleyeceğiniz şeyleri hayata geçirmek için çalışacağız"

Bakan Tekin, 23 Nisan haftasını öğrencilerin eğlenerek geçirmeleri için yapılabilecek etkinlikleri istişare ettiklerini belirtti.

İllerde öğretmenlerin, müdürlerin, valilerin ve kaymakamların öğrencilerle birlikte etkinlikler organize edeceklerini aktaran Tekin, şöyle devam etti:

"Biz de Bakanlık olarak bu organizasyonları yapacağız. Bu yıl TBMM ile geçen yıl başlattığımız ortaklaşa projenin devamını da yapacağız. Neden TBMM? Çünkü TBMM, milli egemenliğin, millet iradesinin temsilcisi. Dolayısıyla bu etkinliklerin içinde TBMM'nin de bulunması bizim açımızdan çok önemli. Geçtiğimiz yıl TBMM ile ortaklaşa, TBMM'nin içinde ve bahçesinde çok kapsamlı, sizleri eğlendirecek, eğlendirirken de biraz önce söylediğim hassasiyetlere sahip bireyler olarak yetişmenizi sağlayacak bir dizi etkinlik planladık. Bu yıl da inşallah, bunun devamını yapacağız. Bugün sizleri buraya topladık. Öğretmenlerimiz, idarecilerimiz size şunu soracak, '23 Nisan 2025'i diğer 23 Nisan etkinliklerinden ayırt edecek şekilde neler yapabiliriz? Beraber nasıl daha geleceğine sahip çıkan, tarihine sahip çıkan bireyler olarak yetişmenizi sağlayabiliriz? O haftayı nasıl daha eğlenerek, öğrenerek daha yoğun geçirebiliriz?' Bunu tartışacağız. Öğretmenlerimize, idarecilerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Sizin söyleyeceğiniz şeyleri biz de hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız."

- Komisyonda çocuklar söz sahibi oldu

81 ilden öğrencilerin tek tek söz alarak hayal ettikleri programları ve görüşlerini sunduğu toplantıda, birbirinden farklı öneriler paylaşıldı.

Öğrenciler, kutlamalarda Aziz Sancar, Alper Gezeravcı, Mete Gazoz, Selçuk Bayraktar, Eda Erdem, Arda Güler, Sümeyye Boyacı ve Yusuf Dikeç gibi isimleri görmelerinin kendilerine motivasyon sağlayacağını söyledi.

Toplantı ile öğrenciler, Türkiye genelinde yapılacak kutlama etkinliklerinin planlanmasında söz sahibi oldu.

Öte yandan, kurul üyesi öğrenciler, TBMM Çocuk Özel Oturumu, TBMM'de düzenlenecek Çocuk Forumu ve temsili "Meclis Açılış Oturumu"na da katılacak.