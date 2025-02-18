Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy'nin ikili görüşmesinin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek, anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

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