ÖSYM sözleşmeli personel alım sözlü sınav sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü Sınav Sonuçları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 16:16, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 16:41
ÖSYM Başkanlığında 27 - 30 Ocak 2025 tarihlerinde yapılan sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı personel alımı için sözlü sınavın değerlendirilmesi tamamlanmıştır. Adaylar sözlü sınav sonuçlarına https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI