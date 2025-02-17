ÖSYM sözleşmeli personel alım sözlü sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığında 27 - 30 Ocak 2025 tarihlerinde yapılan sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı personel alımı için sözlü sınavın değerlendirilmesi tamamlanmıştır. Adaylar sözlü sınav sonuçlarına https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden erişebilecektir.

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