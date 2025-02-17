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Sendika şube başkanı, şube sekreterini öldürdü

Ankara'da bir sendikanın şube başkanı, tartıştığı şube sekreterini tabancayla vurarak öldürdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 16:24, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 17:14
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İddiaya göre, Çankaya ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ilgan, yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti.

Ilgan, daha sonra tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Ilgan ise hastaneye kaldırıldı.

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