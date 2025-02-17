Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 8 ila 12 derece düşecek

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası, yarından itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak.

Hava sıcaklıkları, çarşamba günü itibarıyla ülke genelinde 8 ila 12 derece düşerek mevsim normallerinin altına inecek.

Soğuk ve yağışlı havanın 1 hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kar Yağışı Nerelerde Etkili Olacak?

Ankara'da yarın karla karışık yağmur beklenirken, çarşamba günü kar yağışına dönüşecek.

İstanbul'da yağışlar yarın karla karışık yağmur şeklinde başlayacak, çarşamba, perşembe ve cuma günü ise kar yağışı etkili olacak.

Bolu ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde yarın akşamdan itibaren kuvvetli kar bekleniyor.

Sinop, Kastamonu, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu ve Tokat'ın iç ve yüksek kesimlerinde de kar yağışı görülecek.

Dondurucu Soğuklara Dikkat!

Çarşamba gününden itibaren bir hafta boyunca en düşük sıcaklık tahminleri:

Ankara: -8°C

-8°C İstanbul: -1°C

-1°C İzmir: 1°C

1°C Konya: -8°C

-8°C Antalya: 3°C

3°C Bolu: -10°C

-10°C Samsun: -3°C

-3°C Trabzon: -2°C

-2°C Erzurum: -20°C

-20°C Diyarbakır: -5°C

Meteoroloji'den Önemli Uyarılar

Kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Ani sıcaklık düşüşü nedeniyle yaşlılar ve kronik hastalar için ek önlemler alınmalı.

Ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlar tedbirli olmalı.