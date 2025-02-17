Baba dediği adam gerçek babasının katili çıktı!

Ula ilçesinde bir süre önce yaşamını yitiren Fatma Ayyıldız, Akyaka'nın en zenginlerinden olan Mustafa Uyanık'tan 50 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu. Fatma Ayyıldız bu sırrı saklayarak Berrin Nalcı'yı resmi nikahlı olduğu eşi Mahir Ayyıldız'ın üzerine kaydettirdi. Mahir Ayyıldız, o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı 1982 yılında eşiyle ormanda birlikte yakalayınca öldürdü. Mahir Ayyıldız, olayın ardından, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ayyıldız cezaevinden çıktıktan bir süre sonra hayatını kaybetti. Fatma Ayyıldız da eşinden bir süre sonra öldü.

DNA TESTİ YAPILDI

Berrin Nalcı, 48 yaşına kadar Mahir Ayyıldız'ı gerçek babası olarak bildi. Nalcı, bir yıl önce ablasıyla tartıştı. Ablası tartışma sırasında "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" dedi. Bu sözler üzerine Berrin Nalcı büyük bir şok yaşadı.

Berrin Nalcı babalık davalarını sonuçlandırmakla tanınan Avukat Varol Turbay aracılığıyla Muğla Aile Mahkemesi'nde ilk olarak soybağı reddi davası açtı. Soybağı reddi davası için Nalcı'nin ile kütükte babası olarak görünen Mahir Ayyıldız'dan örnekler alındı. Yapılan DNA testinde kütükte babası olarak kayıtlı olan Ayyıldız'ın Berrin Nalcı'nın babası olmadığı anlaşıldı.

BİYOLOJİK BABASI MUSTAFA UYANIK ÇIKTI

Avukat Turbay, bu kez de Mahir Ayyıldız'ın eşiyle birlikte yakalayıp öldürdüğü Mustafa Uyanık için babalık davası açtı. Davada 41 yıl önce cinayete kurban giden Mustafa Uyanık ile anne Fatma Ayyıldız'ın mezarı, 3 Mayıs'ta açıldı. Mustafa Uyanık ile Fatma Ayyıldız'dan alınan örnekler, Berrin Nalcı'dan alınan örneklerle karşılaştırıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi 1 Şubat 2025'te sonuçlandı. DNA testinde Nalcı'nın biyolojik babasının Mahir Ayyıldız tarafından öldürülen Akyaka'nın en zenginlerinden, adı sokaklara bile verilen Mustafa Uyanık olduğu anlaşıldı.