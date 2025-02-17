CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru tarihleri belli oldu

Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, iktidarın uzun zaman önce halktan koptuğunu öne sürdü.

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarının Ocak 2025 için 22 bin 75 lira olduğunu aktaran Yücel, bir asgari ücretlinin, ailesinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için maaşının tamamını gıda için harcamak zorunda olduğunu söyledi.

Deniz Yücel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltildiğini, iktidarın "enflasyonda tek hane hedefinin" bir kez daha ertelendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözlerini eleştiren Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan, halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanımıza, artık öyle aba altından falan değil, açıktan yargı sopasını göstermesi yetmemiş olacak ki hızını alamamış ve partisinin İstanbul Kongresi'nde Sayın İmamoğlu'nu kastederek 'Bizim hizmetlerimizin ulaştığı yere senin hayallerin bile yetişemez Ekrem.' demiş. Bir cumhurbaşkanının işi gücü bırakıp, bir belediye başkanıyla bu kadar uğraşması, ismini bu kadar ağzından düşürmemesi ancak ve ancak ondan ne kadar çekindiğiyle açıklanabilir. Ne içi boş siyasi soruşturmalarla ne mesnetsiz davalarla ne de hukuksuz yargı süreçleriyle gidişinizi engelleyebilirsiniz."

CHP Sözcüsü Yücel, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına yapılan görevlendirmeyi eleştirerek, "Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden alınıp yerine kayyım atanması, Van halkının seçme hakkına ihanettir. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmayan belediye başkanlarını görevden almak da belediye meclisi içinden seçim ile belediye başkanı seçmek yerine kayyım atamak da millet iradesini gasp etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜSİAD suç mu işlemiş oluyor?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, kullandığı ifadeler sebebiyle resen soruşturma başlatılmasına değinen Yücel, "Sanayi ve iş dünyasını temsil etmesinin yanında, en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan TÜSİAD'ın ülke sorunlarına ilişkin görüşlerini, tespitlerini ve önerilerini paylaşması AKP'yi rahatsız etti. TÜSİAD, bu ülkede yaşanan antidemokratik uygulamaları, hukuksuzlukları, ekonomiyi olumsuz etkileyen süreçleri dile getirince siyasete mi karışmış oluyor? Suç mu işlemiş oluyor?" ifadelerini kullandı.

Yücel, partisinin bir sonraki genel seçimdeki Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere uygulayacağı ön seçimde, aday adayları için başvuru sürecinin bugün başladığını anımsatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"23 Mart 2025 tarihinde belirlenecek olan cumhurbaşkanı adaylığı yarışında olmak isteyen ve Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'ndaki adaylık şartlarını sağlayanlar, 21 Şubat 2025 Cuma günü saat 17.00'ye kadar başvurularını genel merkezimize yapabilecekler. Başvuruda bulunacak bütün aday adaylarına şimdiden başarılar diliyoruz."