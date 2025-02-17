İzmir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 35 HD 4783 plakalı tırın kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği ve 20 ALP 575 plakalı tıra çarptığı, 20 ALP 575 plakalı tırın çarpışmanın etkisiyle devrildiği anlar yer alıyor.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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