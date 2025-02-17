Özel'den Lütfü Savaş'ın açtığı davaya dair açıklama

CHP Genel Başkanı Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu, parti genel merkezinde ziyaret etti.

Özel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Davutoğlu'na iadeiziyarette bulunduklarını hem de Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmelerle ilgili kendi değerlendirmelerini aktardıklarını belirtti.

Zenginleşen iletişim ortamında 2 saate yakın verimli toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Özel, "Hem Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, belediye meclis üyelerinin, partimizin, siyasetçilerinin, en nihayetinde partimizin kurumsal kimliğinin bir yargı tacizi altında ve bu güçlüklerle mücadele ederken belirlediğimiz yol haritasıyla ilgili bilgilendirme imkanı buldum kendilerini." dedi.

Davutoğlu'na gösterdikleri ev sahipliği için teşekkür eden Özel, bundan sonraki süreçte de iyi ilişkilerin artarak devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Özel, eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açtığı davayla ilgili soru üzerine, CHP'nin, 1,5 yıl önce bütün Türkiye'nin gözünün önünde son derece demokratik bir kurultayı, mahalleden ilçeye, ilçeden ile, sonra da büyük kurultaya gelerek gerçekleştirdiği değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin, Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde Meclis'te milletvekili bulunan siyasi partiler içerisinde liderini çoklu yarışla değiştirebilen ilk parti olduğu ifadesini kullanan Özel, şöyle devam etti:

"Bu da Türkiye demokrasisi açısından bir övünç vesilesi olarak hepimizin hafızalarında yer aldı. Bütün itiraz süreçleri geldi ve geçti. Zaten o süreçlerde hiç böyle iddialar ortaya atılmamıştı. Ama 3 ayda bir Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, bu kurultaya bir niteleme sıfatı takıp, tartışma başlatmaya çalıştı. Biz onun çok elverişli gördüğü o alana hiç girmedik. Şu anda bir yıldır hiçbir kanıt olmayan bomboş bir dosyaya konuşanlar, paylaşım yapanlar, adı geçen herkesi dahil edip orada bir hareketlilik yaratmaya çalışıyorlar. Usulen zaten Lütfü Savaş'ın açtığı, açmaya çalıştığı dava, süre yönünden reddedilmeye mahkum. Zira 6 aydır bu işin süresi. Yani onun için zaman aşımına uğramış. Sayın Lütfü Savaş da 6 ay içinde o başvuruyu yapamamasına bir gerekçe anlatıyorsa, herhalde kendisi önce bizi tebrik edip, sonra takdir edip, sonra adaylık başvurusu yapıp, bizim anketlere çok dikkatle bakarak ve kendisinin kazanabilmeye yakın adayımız olarak görüldüğü için aldığımız bütün eleştirilere, Lütfü Bey'e yöneltilen bütün öfkeye rağmen kendisini adaylaştırdığımız süreçte herhalde kurultaya itiraz edecek zamanı bulamadı. Bunu 1,5 yıl sonra yapmaya çalıştı. Bu, Adalet ve Kalkınma Partisinin muhalefeti meşgul etme stratejisinin bir parçasıdır. Bu stratejinin parçası olanlar da hangi bütünün parçası olduklarını da kendileri değerlendirsinler."

- "Biz bugünden varız, diyoruz"

Özel, HÜDA PAR'ın çalıştayına ilişkin soru üzerine, bu çalışma üzerinden bir meseleyi tartışmayı doğru bulmadığını söyleyerek, "CHP'nin Kürt meselesine ilişkin geçmişte söylediklerini, bu sürece ilişkin söylediklerini, bir Meclis odaklı süreç tarifiyle ilgili ısrarını biliyorsunuz." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın seçim tarihi hakkındaki açıklamasının sorulması üzerine Özel, "Eğer cesaretim varsa 2027 Kasım seçimlerinde onlarla yarışacakmışız Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Cesaret, 2,5 yıl vadeli bir iş değildir Sayın Elitaş. Cesaret, bugüne dair bir şeydir. 2,5 yıla kadar ancak cesaretinizi toplayabileceğinizi ifade ediyorsunuz. Biz de size 'biz bugünden varız' diyoruz. Bunu, AK Parti'li seçmenlerin takdirlerine bırakıyorum. '2,5 yıl sonra cesur olacağız' diyenlerle bugünden yarışmaya cesareti olanların karşı karşıya geldiği bir pozisyondayız." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'a açılan soruşturmayla ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:

"TÜSİAD'a açılan soruşturma, ilk günkü ifadelerin ne kadar haklılığını teyit eden bir soruşturmadır. Yaratılmaya çalışılan iklim, Türkiye'de kimsenin konuşmadığı, herkesin sustuğu, susmayanların susturulduğu ve içeri atıldığı bir rejimi Türkiye'ye getirip dayadılar. Rejim bu noktaya geldi."

Özel, "Suriye meselesi ile ilgili aralık ayı içinde Erdoğan'ın aylar sonra oylarını birkaç puan yükselttiğini, bugün gördüğümüz yeni anketler aynen geri kaybettiğini ve eskiden daha kötü bir noktaya geldiğini gösteriyor. Demek ki insanlar öyle bazı meselelerden dolayı bugün çekilen acıyı, ızdırabı, yokluğu, yoksulluğu ve hissettikleri açlığı unutmuyorlar. Bu iktidarı değiştirme noktasındaki kararlılıklarını vatandaşın koruduğu görülüyor." diye konuştu.

- Davutoğlu'nun açıklamaları

Özel'e ziyaretinden dolayı teşekkür eden Davutoğlu da HÜDA PAR'ın çalıştayına ilişkin soru üzerine, "O çalıştaydaki görüşler, o partinin ve kişinin görüşleridir." dedi.

Davutoğlu, TÜSİAD YİK Başkanı Aras'a açılan soruşturmaya ilişkin, sivil toplumun sustuğu yerde demokrasinin olmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İş adamları hukuktan memnun değilse 'hukuk teminatı istiyoruz' diyecekler. Hukukun olmadığı yerde ekonomi olmaz, demokrasi olmaz, düzen olmaz. Hoşlanmayabiliriz, bütün görüşlerine katılmayabiliriz ama her sivil toplum kuruluşunun fikir özgürlüğüne saygı duymak zorundayız. Son dönemde artan bu baskılara karşı tutumumuz nettir, herkes görüşünü ifade edebilmeli, özgürce örgütlenebilmeli. Ama hukuk dışına da kimse çıkmamalı."