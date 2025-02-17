Bakan Işıkhan duyurdu: Meslek lisesi mezunlarına cep harçlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. İstihdamın desteklenmesi için getirilen "İş Başı Eğitim Programları"nda meslek liselilere tanınan ayrıcalıkları anlatan Bakan Işıkhan, "Meslek lisesi mezunlarının 'Aktif İşgücü Programları' ile bilgi ve tecrübe açısından uzmanlaşmasını sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

İş Başı Eğitim Programları'na katılanlara 22 bin 104 TL cep harçlığı verildiğini belirten Işıkhan, bu rakamın meslek lisesi mezunu olanlara yüzde 30 daha fazla ödendiğini belirtti.

Meslek lisesi mezunlarına 28 bin 736 tl

Meslek lisesi mezunlarına ödenen tutarın 28 bin 736 TL olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu alanda hem işgücü piyasamızın ihtiyaçlarına göre şekillenen politikalarımızı sürdürecek hem de mezunlarımızı maddi açıdan destekleyecek çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.