Süper Lig'de 24. haftanın perdesi kapandı

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın sonuçları, puan durumu ve 25. haftanın maç programı şöyle:

Bu sonuçla ligde 20. galibiyetini alan ve puanını 63'e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

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