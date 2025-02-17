Süper Lig'de 24. haftanın perdesi kapandı
Ligde 24. haftanın perdesi kapandı. Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 63'e çıkardı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında lider Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla ligde 20. galibiyetini alan ve puanını 63'e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe, 57 puanla ikinci sırada zirve takibini sürdürdü.
Süper Lig'in 24. hafta müsabakalarının 4'ünü ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazandı. İki mücadele beraberlikle sonuçlandı. Oynanan 9 karşılaşmada 20 gol kaydedildi.
Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın sonuçları, puan durumu ve 25. haftanın maç programı şöyle:
- Sonuçlar:
Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor: 1-1
Gaziantep FK-Net Global Sivasspor: 2-1
RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK: 0-1
Beşiktaş-Trabzonspor: 2-1
Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-0
ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor: 1-1
TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor: 0-1
Fenerbahçe-Kasımpaşa: 3-1
Çaykur Rizespor-Galatasaray: 1-2
- Puan durumu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|23
|20
|3
|0
|59
|23
|36
|63
|2.FENERBAHÇE
|23
|18
|3
|2
|60
|23
|37
|57
|3.REEDER SAMSUNSPOR
|23
|14
|4
|5
|37
|23
|14
|46
|4.İKAS EYÜPSPOR
|23
|11
|7
|5
|35
|21
|14
|40
|5.BEŞİKTAŞ
|22
|10
|8
|4
|33
|22
|11
|38
|6.GÖZTEPE
|22
|10
|5
|7
|40
|27
|13
|35
|7.RAMS BAŞAKŞEHİR
|23
|9
|6
|8
|39
|31
|8
|33
|8.KASIMPAŞA
|23
|7
|10
|6
|41
|45
|-4
|31
|9.TRABZONSPOR
|22
|7
|8
|7
|36
|26
|10
|29
|10.GAZİANTEP FK
|22
|8
|5
|9
|28
|30
|-2
|29
|11.CORENDON ALANYASPOR
|23
|7
|7
|9
|25
|31
|-6
|28
|12.ÇAYKUR RİZESPOR
|23
|8
|3
|12
|27
|39
|-12
|27
|13.ONVO ANTALYASPOR
|23
|7
|6
|10
|26
|42
|-16
|27
|14.TÜMOSAN KONYASPOR
|23
|6
|6
|11
|29
|37
|-8
|24
|15.NET GLOBAL SİVASSPOR
|23
|6
|5
|12
|27
|39
|-12
|23
|16.BELLONA KAYSERİSPOR
|22
|4
|9
|9
|23
|42
|-19
|21
|17.SİPAY BODRUM FK
|23
|5
|5
|13
|16
|29
|-13
|20
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|23
|2
|7
|14
|24
|42
|-18
|13
|19.ADANA DEMİRSPOR
|23
|2
|3
|18
|21
|54
|-33
|3
NOT: Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verildi.
- 25. hafta:
21 Şubat Cuma:
20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Grey Beton Bodrum)
22 Şubat Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
23 Şubat Pazar:
13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe (RHG EnerTürk Enerji)
16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Gain Park)
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)
24 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)