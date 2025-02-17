Süper Lig'de 24. haftanın perdesi kapandı

Bakan Işıkhan duyurdu: Meslek lisesi mezunlarına cep harçlığı
Bakan Işıkhan duyurdu: Meslek lisesi mezunlarına cep harçlığı
Narin Güran cinayetinde 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame
Narin Güran cinayetinde 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame
Üniversiteden 'rektörün aracında uyuşturucu yakalandı' haberlerine açıklama
Üniversiteden 'rektörün aracında uyuşturucu yakalandı' haberlerine açıklama
Ağır ticari araç üretiminde büyük düşüş: Yıllık kayıp %51
Ağır ticari araç üretiminde büyük düşüş: Yıllık kayıp %51
Dekan yardımcısının yaralandığı saldırıya Üniversiteden açıklama
Dekan yardımcısının yaralandığı saldırıya Üniversiteden açıklama
EGM'den sahte 'maaş promosyonu protokolü' açıklaması
EGM'den sahte 'maaş promosyonu protokolü' açıklaması
Bakan Şimşek: Enflasyonda düşüş sürecek, sıkı politikalara devam
Bakan Şimşek: Enflasyonda düşüş sürecek, sıkı politikalara devam
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 8 ila 12 derece düşecek
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 8 ila 12 derece düşecek
Sendika şube başkanı, şube sekreterini öldürdü
Sendika şube başkanı, şube sekreterini öldürdü
Ankara'da sahte içki 54 can aldı
Ankara'da sahte içki 54 can aldı
Otomobilde 'sıfır km pazarı' daraldı 2. el satışları arttı
Otomobilde 'sıfır km pazarı' daraldı 2. el satışları arttı
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu
Adalet Bakanı Tunç'tan The Economist'e sert tepki
Adalet Bakanı Tunç'tan The Economist'e sert tepki
Fahrettin Altun'dan muhalefete sert eleştiri
Fahrettin Altun'dan muhalefete sert eleştiri
Türkiye, 73 yıldır NATO'nun 'güçlü' destekçisi
Türkiye, 73 yıldır NATO'nun 'güçlü' destekçisi
Adıyaman Üniversitesi'nde KDK'nın girişimiyle ders muafiyeti
Adıyaman Üniversitesi'nde KDK'nın girişimiyle ders muafiyeti
TÜİK açıkladı: Türkiye artık daha mutsuz
TÜİK açıkladı: Türkiye artık daha mutsuz
Ankara'da Barajlar Alarm Veriyor: Su Seviyesi Kritik
Ankara'da Barajlar Alarm Veriyor: Su Seviyesi Kritik
Ticaret Bakanlığı'ndan 2025'te Fahiş Fiyat Cezaları
Ticaret Bakanlığı'ndan 2025'te Fahiş Fiyat Cezaları
Gazeteciler için istenen cezalar belli oldu!
Gazeteciler için istenen cezalar belli oldu!
Meclis'te yeni haftada yoğun gündem
Meclis'te yeni haftada yoğun gündem
Uraloğlu: Türksat 6A, Türkiye'nin İlk Yerli Uydusu
Uraloğlu: Türksat 6A, Türkiye'nin İlk Yerli Uydusu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Ezberler Bozuldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Ezberler Bozuldu
DMM: THK'ya kayyum iddiaları gerçeği yansıtmıyor
DMM: THK'ya kayyum iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Fahrettin Altun'dan The Economist'e eleştiri
Fahrettin Altun'dan The Economist'e eleştiri
Eski kayınpederini öldüren polis memuru tutuklandı
Eski kayınpederini öldüren polis memuru tutuklandı
İki erkeğe rezervasyon iptaline TİHEK'ten yaptırım
İki erkeğe rezervasyon iptaline TİHEK'ten yaptırım
Sağlık Bakanlığı'ndan milletvekilinin sözlerine tepki
Sağlık Bakanlığı'ndan milletvekilinin sözlerine tepki
Hastanede biber gazı ve silah paniği: Doktor tutuklandı
Hastanede biber gazı ve silah paniği: Doktor tutuklandı
Bahçeli: TÜSİAD'ın siyaset mühendisliği art niyetli
Bahçeli: TÜSİAD'ın siyaset mühendisliği art niyetli
Ana sayfaHaberler Spor

Süper Lig'de 24. haftanın perdesi kapandı

Ligde 24. haftanın perdesi kapandı. Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 63'e çıkardı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 22:43, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 22:45
Yazdır
Süper Lig'de 24. haftanın perdesi kapandı

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında lider Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 20. galibiyetini alan ve puanını 63'e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe, 57 puanla ikinci sırada zirve takibini sürdürdü.

Süper Lig'in 24. hafta müsabakalarının 4'ünü ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazandı. İki mücadele beraberlikle sonuçlandı. Oynanan 9 karşılaşmada 20 gol kaydedildi.

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın sonuçları, puan durumu ve 25. haftanın maç programı şöyle:

- Sonuçlar:

Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor: 1-1

Gaziantep FK-Net Global Sivasspor: 2-1

RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK: 0-1

Beşiktaş-Trabzonspor: 2-1

Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-0

ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor: 0-1

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 3-1

Çaykur Rizespor-Galatasaray: 1-2

- Puan durumu:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY23203059233663
2.FENERBAHÇE23183260233757
3.REEDER SAMSUNSPOR23144537231446
4.İKAS EYÜPSPOR23117535211440
5.BEŞİKTAŞ22108433221138
6.GÖZTEPE22105740271335
7.RAMS BAŞAKŞEHİR239683931833
8.KASIMPAŞA2371064145-431
9.TRABZONSPOR2278736261029
10.GAZİANTEP FK228592830-229
11.CORENDON ALANYASPOR237792531-628
12.ÇAYKUR RİZESPOR2383122739-1227
13.ONVO ANTALYASPOR2376102642-1627
14.TÜMOSAN KONYASPOR2366112937-824
15.NET GLOBAL SİVASSPOR2365122739-1223
16.BELLONA KAYSERİSPOR224992342-1921
17.SİPAY BODRUM FK2355131629-1320
18.ATAKAŞ HATAYSPOR2327142442-1813
19.ADANA DEMİRSPOR2323182154-333

NOT: Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verildi.

- 25. hafta:

21 Şubat Cuma:

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Grey Beton Bodrum)

22 Şubat Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

23 Şubat Pazar:

13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Gain Park)

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber