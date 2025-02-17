Gassal dizisi öğretmen ve öğrencilere ilham kaynağı oldu

Gassal Baki'nin kara komik hikayesinin anlatıldığı dizi aynı zamanda toplumsal mesajlarıyla birçok kesime ilham kaynağı oluyor. Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğretmen ve öğrencileri, Gassal dizisinden esinlenerek dijital bağımlılığı anlatan bir klip çekti. Gassal dizisinin müziğinin de kullanıldığı klipte, öğretmen ile öğrenci arasındaki cep telefonunu kullanmama diyaloğu yer aldı.



Talat Doğan'ın yönetmenliğinde, Muhammet Aktürk'ün görüntü yönetmenliğinde çekilen klipte Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Mustafa Necati Aktaş ile Öğrenci Hasan Hüseyin Kalkan rol aldı. Klip kısa sürede sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

Çektikleri kısa filimle ilgili bilgi veren Edebiyat Öğretmeni Mustafa Necati Aktaş, "Son günlerin popüler dizisi olan Gassal dizisini izledikten sonra bunu nasıl eğitime uyarlarım diye düşünürken böyle bir fikir aklıma geldi. Sağ olsun Talat doğan hocamda bu fikre ciddi anlamda destek verdi Muhammet Aktürk ile beraber. Onlarında desteğiyle böyle bir proje ortaya çıkmış oldu. Yani dijital dünya şu anda hakikaten gençlerin önünde, aslında hem onları ileriye götüren hem geriye götüren bir unsur. Bunu vurgulamak adına dijital dünyayı belli mecralarda özellikle ders çalışırken vesaire hayatlarından çıkarmak adına böyle ince bir mesajı vermek istedik" dedi.



Öğrenci Hasan Hüseyin Kalkan ise "En başta üniversiteye hazırlanan biz öğrenciler olarak hayatımıza giren telefonların çok büyük bir engel olduğunu düşünündük. Tabi güzel yanları da var ama engel olduğunu düşündük en başta. Bu klibi çekerek telefondan biraz uzak durmalarını istedik. En başta hocamızın fikriydi tabi. Güzel bir çekim olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.