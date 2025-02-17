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Boğazı tıkanan öğrenci hemlich manevrasıyla nefes aldı

Şanlıurfa'da boğazına kaçan yabancı madde nedeniyle nefes alamayan 6'ncı sınıf öğrencisi, nöbetçi idarecinin hemlich manevrasıyla yeniden nefes aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 23:20, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 23:18
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Boğazı tıkanan öğrenci hemlich manevrasıyla nefes aldı

Edinilen bilgiye göre olay, Perşembe günü Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Hüsnü Özyeğin Ortaokulunda yaşandı. 6'ncı sınıf öğrencisi E.E.B.'nin boğazına yabancı bir madde kaçtı. Öğrencinin nefes alamadığını fark eden ders öğretmeni Handan Tuba Şahin, durumu nöbetçi idareci İbrahim Halil İncik'e bildirdi. Hemlich manevrasıyla öğrenciye müdahale eden İbrahim Halil İncik, nefes almasını sağladı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen öğrenci, tedbir amaçlı çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Doktorların muayene ettiği öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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