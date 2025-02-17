Öğrenci servisi sulama kanalına düştü: 10'u öğrenci 11 kişi yaralandı
Erzincan'da öğrenci servisinin sulama kanalına düşmesi sonucu 10'u öğrenci 11 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 23:31, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 23:33
Ç.D'nin kullandığı 24 S 008 plakalı öğrenci servisi minibüsü, Erzincan-Çağlayan kara yolunda seyir halindeyken virajı alamayarak sulama kanalına düştü
Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 10 öğrenci, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.