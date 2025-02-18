18 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları
18 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Fukushiro Nukaga ve Danışma Meclisi Başkanı Masakazu Sekiguchi ile görüşecek.
(Tokyo)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.
(TBMM/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'na katılacak.
(Ankara/10.00)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 23 Şubat Pazar günü yapılacak AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.00)
3- TBMM'den
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- DEM Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.
(TBMM/15.00/12.45)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek ve basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/12.00)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Svyrydenko ile ikili görüşme gerçekleştirecek.
(Ankara/10.30)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin iş gücü ve ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜFE'ye endeksli ve sabit kuponlu devlet tahvillerini yeniden ihraç edecek.
(Ankara)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile ocak ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Politika Belgesi paydaş toplantısına katılacak.
(Ankara / 13:30)
2- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası elemelerindeki İtalya ve İzlanda maçları öncesi medya günü, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek.
(İstanbul/12.00)
3- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde; Halkbank-Altekma, Ziraat Bankkart-Arkas Spor ve Fenerbahçe Medicana-Spor Toto maçları oynanacak.
(Ankara/13.00/17.00/İstanbul/19.30)
4- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray Daikin, İtalya'nın Chieri'76 ekibine konuk olacak.
(Torino/22.00)
5- Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı, RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.
(İstanbul/13.30)
6- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlayacak.