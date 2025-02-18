18 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Fukushiro Nukaga ve Danışma Meclisi Başkanı Masakazu Sekiguchi ile görüşecek.

(Tokyo)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 23 Şubat Pazar günü yapılacak AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

3- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- DEM Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/12.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Svyrydenko ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

(Ankara/10.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin iş gücü ve ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜFE'ye endeksli ve sabit kuponlu devlet tahvillerini yeniden ihraç edecek.

(Ankara)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile ocak ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Politika Belgesi paydaş toplantısına katılacak.

(Ankara / 13:30)

2- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası elemelerindeki İtalya ve İzlanda maçları öncesi medya günü, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek.

(İstanbul/12.00)

3- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde; Halkbank-Altekma, Ziraat Bankkart-Arkas Spor ve Fenerbahçe Medicana-Spor Toto maçları oynanacak.

(Ankara/13.00/17.00/İstanbul/19.30)

4- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray Daikin, İtalya'nın Chieri'76 ekibine konuk olacak.

(Torino/22.00)

5- Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı, RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.30)

6- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlayacak.