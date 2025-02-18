YSK, Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEK SEÇİM KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/2/2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (m) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,"

"m) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

n) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) Arşiv memuru, bilgisayar işletmeni, memur, santral memuru, sekreter, şoför, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi."

"1) Bekçi, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6- (1) Görevde yükselme suretiyle atanmada genel şartlar şunlardır:

a) Kurul teşkilatında çalışıyor olmak.

b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere sınav tarihi itibarıyla Kurul teşkilatında en az bir yıl çalışmış olmak.

c) Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.

ç) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerinde yer alan hizmet süresine sahip olmak.

(2) Görevde yükselme suretiyle atanmada özel şartlar şunlardır:

a) Bilgi işlem müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakültelerin veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, elektronik ve haberleşme, yazılım, adli bilişim, bilişim sistemleri, yapay zeka, yapay zeka ve veri mühendislikleri ile fakültelerin veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların bilgi güvenliği teknolojisi, matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Şef, ayniyat saymanı, çözümleyici, istatistikçi, mühendis kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az bir yıl veya bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi, arşiv memuru, sekreter, santral memuru, memur, şoför, tekniker, programcı, teknisyen kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl görev yapmış olmak ve toplamda en az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

3) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

b) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) Şef, ayniyat saymanı, çözümleyici, istatistikçi, mühendis kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az bir yıl veya bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi, arşiv memuru, sekreter, santral memuru, memur, şoför, tekniker, programcı, teknisyen kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl görev yapmış olmak ve toplamda en az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

c) Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Şef, ayniyat saymanı, çözümleyici, istatistikçi, mühendis kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az bir yıl veya bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi, arşiv memuru, sekreter, santral memuru, memur, şoför, tekniker, programcı, teknisyen kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl görev yapmış olmak veya diğer kadrolarda ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl görev yapmış olmak ve toplamda en az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, elektronik ve haberleşme, yazılım, adli bilişim, bilişim sistemleri, yapay zeka, yapay zeka ve veri mühendislikleri ile fakültelerin veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların bilgi güvenliği teknolojisi, matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi, arşiv memuru, sekreter, santral memuru, memur, şoför, tekniker, programcı, teknisyen kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az bir yıl veya kaloriferci, dağıtıcı, hizmetli, bekçi, teknisyen yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl görev yapmış olmak ve toplamda en az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

3) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

4) Son başvuru tarihinde geçerliliği bulunan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından uluslararası eşdeğerliliği tanınmış bir sınavdan dengi puanı almış olmak,

5) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek,

d) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi, arşiv memuru, sekreter, santral memuru, memur, şoför, tekniker, programcı, teknisyen kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az bir yıl veya kaloriferci, dağıtıcı, hizmetli, bekçi, teknisyen yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl görev yapmış olmak ve toplamda en az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

e) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi, arşiv memuru, sekreter, santral memuru, memur, şoför, tekniker, programcı, teknisyen kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az bir yıl veya kaloriferci, dağıtıcı, hizmetli, bekçi, teknisyen yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl görev yapmış olmak ve toplamda en az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

f) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi, arşiv memuru, sekreter, santral memuru, memur, şoför kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi kadrolarına atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alarak bu hususu resmi olarak belgelemiş olmak,

3) Sekreter kadrosuna atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen sekreterlik/yönetici asistanlığı ve büro yönetimi sertifikasına sahip olmak veya en az iki yıllık yüksekokulların sekreterlik ve büro yönetimi bölüm ya da programlarından mezun olmak,

4) Şoför kadrosuna atanabilmek için en az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5) Bekçi, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

gerekir."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ", Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Yazılı sınavın birinci fıkrada belirtilen kurum veya kuruluşlardan birine yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar, sınavın yaptırılacağı kurum veya kuruluş ile yapılacak protokolde düzenlenir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Sözlü sınavda adaylar, sınav kurulu tarafından sınav konularına ilişkin önceden hazırlanmış sorular arasından, aday tarafından çekilecek sorularla, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden yüz puan üzerinden değerlendirilir. Adaylar, sınav kurulu tarafından (a) bendi için elli puan üzerinden, (b) ila (e) bentlerinin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir."

"(5) Sözlü sınav bitirildikten sonra sınav kurulu üyelerince yapılan değerlendirme sonuçları birleştirme tutanağında gösterilerek puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, aynı maddenin mevcut üçüncü fıkrasında yer alan "Kurulda" ibaresi "Kurul teşkilatında" şeklinde değiştirilmiştir.

"(3) Başvurular, unvan belirtilmek suretiyle yapılır. Birden fazla unvan için yapılan başvurular geçersiz sayılır.

(4) Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yapılır."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "görevde yükselme sınavına" ibaresi "sınavlara" şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Sınav kurulu, tüm üyelerin katılımıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. Sınav kurulunun sekreterlik hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 15- (1) Yazılı ve sözlü sınav evrakının saklanması ve imhası hakkında, 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"d) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana, bu unvanla aynı düzeydeki veya daha alt düzeydeki diğer unvanlara, söz konusu unvanlar için mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir."

"e) Diğer personel mevzuatına tabi olanların bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın bulunmaması halinde öğrenim durumu, ihraz ettikleri unvanla birlikte atanacakları unvan ve ilgili mevzuatı dikkate alınır."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Atanmadan önceki mazeretler

EK MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik kapsamında atananlar, atanma tarihinden önceki bir mazerete dayanarak naklen atanma talebinde bulunamazlar."

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanı yürütür.