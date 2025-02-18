YSK, Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEK SEÇİM KURULU MEMUR SINAV, ATAMA, YER DEĞİŞTİRME

VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/2/2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (d) bentleri ile (h) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) ve (ı) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

"a) Memur, şoför, teknisyen yardımcısı, dağıtıcı, bekçi, kaloriferci ve hizmetli kadrolarına atanabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak, şoför kadrosu için hizmetin özelliğine göre en az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,"

"ç) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve zabıt katibi kadrolarına atanabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alarak bu hususu resmi olarak belgelemiş olmak,

d) Sekreter kadrolarına atanabilmek için en az iki yıllık yüksekokulların sekreterlik ve büro yönetimi bölüm ya da programlarından mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen sekreterlik/yönetici asistanlığı ve büro yönetimi sertifikasına sahip olmak,"

"1) Fakültelerin veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, elektronik ve haberleşme, yazılım, adli bilişim, bilişim sistemleri, yapay zeka, yapay zeka ve veri mühendislikleri ile fakültelerin veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların bilgi güvenliği teknolojisi, matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Devlet Personel Başkanlığının" ibaresi "Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Başvurusu uygun görülenler Kurulun resmi internet sitesinde ilan edilir."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu tarafından sınav konularına ilişkin önceden hazırlanmış sorular arasından, aday tarafından çekilecek sorularla, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden yüz puan üzerinden değerlendirilir. Adaylar, sınav kurulu tarafından (a) bendi için elli puan üzerinden, (b) ila (e) bentlerinin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir."

"(5) Sözlü sınav bitirildikten sonra sınav kurulu üyelerince yapılan değerlendirme sonuçları birleştirme tutanağında gösterilerek puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle adayın sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Sınav sonuçları Kurulun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bu ilan adaylara tebliğ hükmündedir. Sınavı kazananların, ilan tarihinden itibaren Başkanlık tarafından belirlenecek ve on iş gününden az olmamak üzere ilan edilecek süre içinde istenilecek belgeleri ilanda belirtilen usule uygun şekilde Kurula ulaştırmaları gerekir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 16- (1) Adaylar sınav sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınav kurulunca on iş günü içinde incelenir ve ilgiliye yazılı olarak bildirilir."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(6) İlan edilen kadrolardan; bu maddede yer alan nedenlerle atamaların iptal edilmesi, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka ünvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere, aynı ünvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılabilir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 18- (1) Sınav belgelerinin saklanması ve imhası hakkında, 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kurulca" ibareleri "İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca" şeklinde, "Kurul" ibaresi "İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca" şeklinde ve "Kurula" ibaresi "İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 20- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik, 2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik, 18/4/2014 tarihli ve 2014/6289 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik ile diğer özel düzenlemelere göre yapılacak atamalara dair hükümler saklıdır."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"c) Memurun görev yaptığı yerde ihtiyaç bulunmaması halinde Kurul teşkilatının ihtiyaç bulunan görev yerlerine,"

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "Seçim bürosu" ibaresi "Seçim müdürlüğü" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "seçim bürosu" ibaresi "seçim müdürlüğü" şeklinde, "seçim bürosu/büroları" ibaresi "seçim müdürlüğü" şeklinde, "ilçe seçim kurulu bürolarındaki" ibaresi "ilçe seçim müdürlüklerindeki" şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan "seçim büro" ibaresi "seçim müdürlüğü" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin madde başlığı ve birinci fıkrasında yer alan "bürosunun" ibareleri "müdürlüğünün" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin Ekindeki listenin Muğla bölümüne aşağıdaki sıra eklenmiştir.

MADDE 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanı yürütür.