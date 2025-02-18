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'Barış masası Türkiye'de kurulsun' teklifi

Dışişleri Bakanı Fidan, yaklaşık üç yıldır devam eden Rusya - Ukrayna savaşının sona ermesi için yoğun diplomasi yürütüyor

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 07:30, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 07:30
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'Barış masası Türkiye'de kurulsun' teklifi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık üç yıldır devam eden savaşı sona erdirmeye yönelik yaklaşımı, Avrupalı ve Ukraynalı yetkilileri 'kenara itildikleri' endişesine sevk ederken, Ankara "Barış masası Türkiye'de kurulsun" kartını çıkardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iki ay içerisinde dört telefon görüşmesi yaptı. ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile göreve gelmesinden iki gün sonra gerçekleştiren Bakan Fidan, Almanya'da yapılan Münih Güvenlik Konferansında da ABD'li mevkidaşı ile bir araya geldi. Ukrayna - Rusya savaşıyla ilgili konuların değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili gelişmeleri ele alındı.

TÜRKİYE'NİN YAKIN BAĞLARI VAR

Münih'te Rubio'nun yanı sıra Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile de görüşen Fidan, Türkiye'nin sürecin bir parçası olması gerektiğine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ankara'nın, ateşkes ya da barış görüşmelerine ev sahipliği yapabileceği konusunu da dile getirdiği belirtiliyor. Ankara'nın, her iki ülkeyle de yakın bağlarının olduğu ve pek çok aktörden daha fazla katkı sunabileceğini ifade ettiği öğrenildi.

BATI ÇOMAK SOKTU

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Türkiye'ye geldi. Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Türkiye savaşın başlarında Rusya ve Ukrayna'yı masaya oturtmuş, taraflar anlaşmaya varmak üzereyken, Batı devreye girip uzlaşmayı engellemişti.

YEŞİM ERASLAN

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