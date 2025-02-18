YÖK'ten 'Bilim Kafe' uygulaması: Halk bilime daha yakın olacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bilimin halkla doğrudan buluşmasını sağlamak amacıyla dünyada "Bilim Kafe" olarak bilinen etkinlik serisini başlatacaklarını açıkladı.

Bu etkinliklerde bilim insanları, kafeler, kıraathaneler, vapurlar ve lokaller gibi halka açık alanlarda vatandaşlarla bir araya gelerek bilimsel konuları sohbet havasında anlatacak.

Bilim İletişimi Ofisi Kuruldu

Türk bilim insanlarını küresel ölçekte daha görünür kılmak amacıyla YÖK bünyesinde "Bilim İletişimi Ofisi" kuruldu.

Tanıtım programında konuşan Özvar, bilimin sadece kampüslerde ve akademik dergilerde kalmaması gerektiğini vurgulayarak, bilginin toplumla buluşmasını sağlayacak adımlar attıklarını belirtti.

Bilim Vatan'ı Küresel Bir Ağ Olacak

Yeni dönemde bilim insanlarının birbirleriyle daha kolay etkileşim kurabileceği bir ağ oluşturacaklarını söyleyen Özvar, "Bilim Vatan" sınırlarını dünyanın her yerindeki Türk bilim insanlarının çizeceğini" ifade etti.

Bilim insanları, uzmanlık alanlarına göre daha etkin bir iletişim ağına sahip olacak.

EMRAH ÖZCAN